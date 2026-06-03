El matemático que acertó los últimos tres campeones del mundo ya eligió al ganador del Mundial 2026

Resumen para apurados
- El matemático Joachim Klement pronosticó que Países Bajos ganará el Mundial 2026 usando su modelo estadístico, tras acertar los campeones de las últimas tres ediciones del torneo.
- Tras acertar los campeones de 2014, 2018 y 2022, Klement aplica una fórmula que combina el ranking FIFA, PBI per cápita, población, cultura futbolística y la temperatura nacional.
- Esta predicción augura un título inédito para Países Bajos y la caída temprana de Brasil. Aunque el autor aclara que el azar influye, su historial despierta gran expectativa.
Cada Mundial genera pronósticos de todo tipo, pero pocos cuentan con el respaldo que tiene Joachim Klement. El matemático alemán se ganó un lugar en el mundo del fútbol después de anticipar correctamente los títulos de Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. Ahora, a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, volvió a presentar su predicción y sorprendió con el resultado.
Según el modelo desarrollado por el especialista, el próximo campeón mundial será Países Bajos, una selección que nunca logró conquistar el trofeo más importante del fútbol. De acuerdo con sus cálculos, el conjunto neerlandés derrotará a España en semifinales y posteriormente se impondrá a Portugal en la final para levantar por primera vez la Copa del Mundo.
La predicción también deja varios resultados llamativos. Klement proyecta que Portugal eliminará a Inglaterra en la otra semifinal y que la Selección argentina alcanzará los cuartos de final, instancia en la que quedaría eliminada precisamente frente al equipo liderado por Cristiano Ronaldo.
Otro de los pronósticos que más llamó la atención es la temprana despedida de Brasil. Según el modelo, la Verdeamarela sería eliminada en dieciseisavos de final por Japón, una selección a la que el matemático considera una de las grandes sorpresas del torneo por los resultados obtenidos en los últimos meses frente a rivales de primer nivel.
La fórmula detrás de la predicción
Klement elabora sus cálculos a partir de una combinación de variables poco convencionales. Su modelo incorpora factores como el ranking FIFA, la población de cada país, el Producto Bruto Interno per cápita, la importancia cultural del fútbol e incluso la temperatura media anual de cada nación. Según explicó, existe una relación entre determinadas condiciones geográficas y el desarrollo histórico de las potencias futbolísticas.
Pese a la repercusión que generan sus pronósticos, el propio matemático suele relativizar los resultados. Reconoce que la suerte tiene una enorme influencia en una competencia de estas características y asegura que ningún modelo puede garantizar certezas absolutas. Sin embargo, después de haber acertado a los últimos tres campeones del mundo, cada nueva predicción suya vuelve a captar la atención de millones de fanáticos alrededor del planeta.