El matemático que acertó los últimos tres campeones del mundo ya eligió al ganador del Mundial 2026

Cada Mundial genera pronósticos de todo tipo, pero pocos cuentan con el respaldo que tiene Joachim Klement. El matemático alemán se ganó un lugar en el mundo del fútbol después de anticipar correctamente los títulos de Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. Ahora, a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, volvió a presentar su predicción y sorprendió con el resultado.