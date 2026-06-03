DeportesFútbol

La reacción de la esposa de Tim Payne ante la inesperada fama del defensor neozelandés

El lateral de Nueva Zelanda pasó del anonimato a convertirse en una de las historias más comentadas de la previa mundialista.

La reacción de la esposa de Tim Payne ante la inesperada fama del defensor neozelandés
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Michelle Peters, esposa del futbolista neozelandés Tim Payne, publicó un emotivo mensaje en redes sociales ante la repentina fama mundial de su pareja previo al Mundial 2026.
  • Payne superó los cuatro millones de seguidores tras una campaña del influencer argentino Valen Scarsini para hallar al jugador con menor repercusión del Mundial en redes.
  • El mensaje de Peters destaca el esfuerzo silencioso del futbolista, mientras la atención de la FIFA y marcas internacionales se centra en esta inédita historia digital.
Resumen generado con IA

El fenómeno que rodea a Tim Payne sigue sumando capítulos. Después de pasar de tener apenas unos miles de seguidores a convertirse en una celebridad de las redes sociales gracias a una campaña viral impulsada desde Argentina, ahora fue su esposa quien protagonizó un emotivo momento en la previa del Mundial 2026.

La responsable del mensaje fue Michelle Peters, fotógrafa nacida en Costa Rica y pareja del defensor de Nueva Zelanda. A través de sus redes sociales, compartió una reflexión cargada de sentimientos sobre el presente que atraviesa el futbolista, convertido en una de las historias más curiosas y comentadas de la antesala de la Copa del Mundo.

"Como pareja de Tim, siempre lo he apoyado y he estado a su lado. Lo que la gente está viendo es a alguien que tuvo un sueño y siguió luchando por él incluso en los días más difíciles, cuando nadie estaba mirando", escribió Peters en una publicación que rápidamente comenzó a viralizarse.

La fotógrafa acompañó el mensaje con una imagen que contenía una frase dedicada al jugador: "Hay regalos que solo entiendes después de la espera". Para ella, la inesperada popularidad que alcanzó Payne representa el reconocimiento a años de esfuerzo silencioso, lejos de los grandes focos mediáticos que suelen rodear al fútbol internacional.

De desconocido a fenómeno mundial

La historia de Payne explotó luego de que el influencer argentino Valen Scarsini impulsara una campaña para encontrar al jugador con menor repercusión en redes sociales entre todos los convocados al Mundial. En cuestión de días, el defensor neozelandés pasó de tener apenas unos pocos miles de seguidores a superar los cuatro millones, atrayendo incluso la atención de la FIFA y de diferentes marcas internacionales.

Mientras Nueva Zelanda ultima detalles para su participación en la Copa del Mundo, Payne vive una realidad impensada meses atrás. Y en medio de esa revolución digital, las palabras de su esposa aportaron una mirada más íntima sobre una historia que combina perseverancia, fútbol y una inesperada fama global.

Temas Mundial 2026 Tim Payne
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El particular recorrido de Argelia antes del Mundial 2026: visitó un museo sobre la independencia del país

El particular recorrido de Argelia antes del Mundial 2026: visitó un museo sobre la independencia del país

Con triunfo de Egipto y derrota de Catar, comenzaron los amistosos mundialistas: mirá los goles

Con triunfo de Egipto y derrota de Catar, comenzaron los amistosos mundialistas: mirá los goles

Quién es Michelle Peters, la esposa de Tim Payne que también se volvió viral en la previa al Mundial 2026

Quién es Michelle Peters, la esposa de Tim Payne que también se volvió viral en la previa al Mundial 2026

Es docente, creó una cumbia para Tim Payne y recibió mensajes desde Nueva Zelanda

Es docente, creó una cumbia para Tim Payne y recibió mensajes desde Nueva Zelanda

Nóminas oficiales: todos los planteles confirmados de los países que jugarán el Mundial 2026

Nóminas oficiales: todos los planteles confirmados de los países que jugarán el Mundial 2026

Lo más popular
“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio
1

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece
2

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado
3

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles
4

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

El alto poder de la gobernabilidad
5

El alto poder de la gobernabilidad

Ranking notas premium
Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial
1

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
2

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán
3

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas
4

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland
5

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Más Noticias
Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

Cómo son y qué provocan las drogas sintéticas secuestradas en Tucumán

Cómo son y qué provocan las drogas sintéticas secuestradas en Tucumán

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

Drogas sintéticas en Tucumán: ¿las fiestas electrónicas volvieron a quedar en la mira?

Drogas sintéticas en Tucumán: ¿las fiestas electrónicas volvieron a quedar en la mira?

¿Por qué Toyota Hilux dejó de ser solo una camioneta de trabajo para convertirse en un vehículo familiar?

¿Por qué Toyota Hilux dejó de ser solo una camioneta de trabajo para convertirse en un vehículo familiar?

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado

Comentarios