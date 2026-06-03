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El prestigioso premio que recibió Lionel Messi a días de disputar su sexto Mundial

El capitán de la selección argentina fue reconocido por su trayectoria deportiva, su talento y su labor solidaria vinculada a la educación.

El prestigioso premio que recibió Lionel Messi a días de disputar su sexto Mundial
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi fue anunciado este miércoles en España como ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su trayectoria y labor solidaria.
  • El capitán argentino, primer deportista de su país en lograr este hito, fue elegido entre 27 candidaturas por su talento, humildad y compromiso social con la infancia.
  • Este prestigioso galardón consolida su legado como referente global, a solo días de disputar su sexto Mundial con la Selección para defender el título de Qatar 2022.
Resumen generado con IA

Lionel Messi sumó una nueva distinción a una carrera repleta de reconocimientos. Este miércoles fue anunciado como ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los galardones más prestigiosos a nivel internacional, otorgado por un jurado que valoró tanto su trayectoria deportiva como su compromiso social.

La decisión fue adoptada entre 27 candidaturas procedentes de 12 países. Los integrantes del jurado destacaron el "deslumbrante talento", la "excepcional trayectoria deportiva" y la labor solidaria que el capitán argentino desarrolla desde hace años para promover el acceso a la educación y la inclusión de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Además, los responsables de la elección remarcaron valores que acompañaron toda la carrera del rosarino. En los fundamentos se destacó su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, características que lo convirtieron en una de las figuras más admiradas del deporte mundial.

El reconocimiento adquiere una dimensión especial porque convierte a Messi en el primer deportista argentino en obtener el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. La noticia llega, además, a pocos días de que el capitán de la Selección argentina dispute su sexto Mundial, donde intentará defender el título conquistado en Qatar 2022.

Un reconocimiento a una carrera irrepetible

A punto de cumplir 39 años, Messi continúa ampliando un legado que incluye títulos con Barcelona, París Saint-Germain, Inter Miami y la Selección argentina. Campeón del mundo, bicampeón de América y ganador de múltiples premios individuales, el rosarino es considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

La ceremonia de entrega se realizará en España y contará con la presencia de la familia real. El premio incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros. Más allá del aspecto material, la distinción representa un reconocimiento al impacto deportivo y humano de una figura que trascendió las fronteras del fútbol y se convirtió en un referente global.

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