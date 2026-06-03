El prestigioso premio que recibió Lionel Messi a días de disputar su sexto Mundial

La ceremonia de entrega se realizará en España y contará con la presencia de la familia real. El premio incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros. Más allá del aspecto material, la distinción representa un reconocimiento al impacto deportivo y humano de una figura que trascendió las fronteras del fútbol y se convirtió en un referente global.