Tucumán fue sede de una histórica Liga Nacional Sub-17 Femenina de Cestoball que coronó a Sitas como campeón

Tucumán volvió a convertirse en el epicentro del cestoball argentino al recibir una nueva edición de la Liga Nacional Sub-17 Femenina de Clubes, uno de los torneos más importantes del calendario nacional de la disciplina. Durante cuatro jornadas, del 28 al 31 de mayo, 16 equipos provenientes de distintos puntos del país participaron de una competencia que reunió a las mejores jugadoras juveniles y consolidó a la provincia como una plaza clave para el crecimiento y desarrollo de este deporte.