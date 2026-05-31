Tucumán fue sede de una histórica Liga Nacional Sub-17 Femenina de Cestoball que coronó a Sitas como campeón

Resumen para apurados
- Sitas de Capital Federal se consagró campeón de la Liga Nacional Sub-17 de Cestoball tras vencer a Cultural Argentino en la final disputada en Tucumán del 28 al 31 de mayo.
- El torneo reunió a 16 equipos de todo el país en sedes locales. Sitas definió el título en el segundo tiempo con un juego sólido, cerrando la final con un marcador de 74 a 46.
- La exitosa organización consolida a Tucumán como plaza clave del cestoball, impulsando el desarrollo de la disciplina y generando un impacto positivo en la economía local.
Tucumán volvió a convertirse en el epicentro del cestoball argentino al recibir una nueva edición de la Liga Nacional Sub-17 Femenina de Clubes, uno de los torneos más importantes del calendario nacional de la disciplina. Durante cuatro jornadas, del 28 al 31 de mayo, 16 equipos provenientes de distintos puntos del país participaron de una competencia que reunió a las mejores jugadoras juveniles y consolidó a la provincia como una plaza clave para el crecimiento y desarrollo de este deporte.
El certamen, organizado por la Confederación Argentina de Cestoball y la Federación Tucumana de Cestoball, contó además con el respaldo de la Secretaría de Deportes y Turismo de la provincia. La competencia fue declarada de interés provincial y turístico, reconocimiento que destaca tanto su valor deportivo como el importante movimiento social, cultural y económico generado durante su realización.
Las actividades se desarrollaron en diferentes escenarios de la provincia, entre ellos el Complejo Belgrano, Belgrano Cultural y Deportivo y el Club Estudiantes, instituciones que albergaron a las delegaciones llegadas desde distintos rincones de la Argentina. Equipos de La Pampa, Capital Federal, San Luis, Santiago del Estero, Corrientes, Buenos Aires y Tucumán, entre otras provincias, fueron protagonistas de una verdadera fiesta deportiva que reunió a deportistas, entrenadores, dirigentes y familias.
La representación tucumana estuvo a cargo de Estudiantes y Catán de Tafí Viejo, dos instituciones que tuvieron la oportunidad de medirse con los mejores equipos juveniles del país y mostrar el crecimiento sostenido que experimenta el cestoball en la provincia.
Tras cuatro días de intensa competencia, el título quedó en manos de Sitas de Capital Federal, que demostró a lo largo de todo el torneo ser el conjunto más sólido y regular. En la gran final, disputada en el estadio "Coco Ascarate" del Club Estudiantes, las porteñas superaron con autoridad a Cultural Argentino de La Pampa por 74 a 46.
El encuentro decisivo tuvo un comienzo equilibrado y de alto nivel técnico. Durante la primera mitad, ambos equipos protagonizaron un duelo parejo, con alternativas cambiantes y una gran intensidad defensiva. La etapa inicial concluyó 24 a 22, reflejando la igualdad que predominó en los primeros minutos y ofreciendo algunos de los mejores pasajes del certamen.
Sin embargo, el desarrollo cambió por completo en el complemento. Sitas encontró rápidamente los caminos al cesto y elevó considerablemente su efectividad ofensiva. A partir de allí comenzó a construir una diferencia cada vez más amplia, mientras que Cultural Argentino perdió precisión en ataque y no logró sostener el ritmo impuesto por las representantes de Capital Federal. Con un juego colectivo sólido y una gran contundencia en los momentos decisivos, las campeonas terminaron imponiéndose con claridad para quedarse con el máximo trofeo nacional.
Otro de los aspectos destacados de la jornada final fue la presencia de árbitros tucumanos en el encuentro definitorio. Andrés Valdez se desempeñó como árbitro principal, mientras que la profesora Susana Roque integró la terna arbitral como tercer árbitro, un reconocimiento al crecimiento y la capacitación permanente del arbitraje provincial.
La ceremonia de premiación y clausura contó con la presencia de autoridades de la Confederación Argentina de Cestoball, de la Federación Tucumana de Cestoball y representantes de organismos provinciales que acompañaron el desarrollo del torneo. Durante el acto se destacó el compromiso de los clubes anfitriones, de los organizadores y de las familias que colaboraron para que la competencia se desarrollara con total normalidad.
Más allá de los resultados deportivos, la Liga Nacional Sub-17 Femenina dejó un saldo altamente positivo para Tucumán. La llegada de delegaciones de diferentes provincias generó un importante movimiento turístico y económico, al tiempo que permitió fortalecer los vínculos entre instituciones y continuar promoviendo el crecimiento del cestoball en todo el país.
Una vez más, el Jardín de la República fue escenario de una verdadera fiesta del deporte, reafirmando su capacidad organizativa y su compromiso con el desarrollo de disciplinas que siguen ganando protagonismo a nivel nacional. La exitosa realización de este torneo dejó en claro que el cestoball femenino juvenil atraviesa un gran momento y que Tucumán continúa ocupando un lugar de privilegio dentro del mapa deportivo argentino.