Mundo de saldos: TU MUNDO Constructor lanza nuevamente una liquidación masiva con precios muy bajos y oportunidades únicas

En un contexto donde muchas familias buscan alternativas para mejorar sus hogares sin realizar grandes inversiones, TU MUNDO Constructor presenta “MUNDO DE SALDOS”, un evento comercial de alto impacto que promete convertirse en uno de los eventos de oportunidades más fuertes del mes.
Durante los días 28, 29 y 30 de mayo, todas las sucursales de TU MUNDO Constructor ofrecerán productos seleccionados, saldos, últimas unidades y discontinuos con descuentos especiales y financiación.
VAS A ENCONTRAR:
- Hasta 60% OFF en productos seleccionados
- Cerámicos desde $1.990 el m²
- Descuentos increíbles de hasta 40% en chapas galvanizadas
- Liquidación en pinturas, sanitarios, amoblamientos, aberturas y mucho más.
Desde la empresa destacaron que el objetivo es acercar oportunidades reales a las familias, entendiendo la situación actual del mercado y acompañando a quienes buscan avanzar con mejoras, arreglos o renovaciones en sus hogares.
“MUNDO DE SALDOS” fue pensado como una verdadera oportunidad para acceder a productos de calidad con precios únicos y financiación especial, durante solo 3 días.
📍Sucursales Tucumán:
- TU MUNDO Constructor Roca
Av. Roca y Alfredo Guzmán
- TU MUNDO Constructor Acceso Norte
Diagonal Lisandro de la Torre 2698
- TU MUNDO Constructor Lastenia
Ex Ruta N°9 Km. 1286 Banda del Río Salí, T4111 Ingenio Lastenia, Tucumán
FECHAS:
28, 29 y 30 de mayo
🕘 Horarios:
Jueves y viernes: de 8:30 a 17:30 hs
Sábado: de 8:30 a 12:30 hs
Stock limitado.