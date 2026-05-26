Sopas nutritivas para el invierno: 7 recetas fáciles con vegetales para combatir el frío en casa

Resumen para apurados
- Nutricionistas recomiendan consumir sopas caseras de vegetales este invierno en los hogares para combatir el frío de forma saludable y asegurar un alto aporte de nutrientes.
- Frente a las opciones instantáneas con exceso de sodio, los expertos sugieren siete recetas fáciles hechas con vegetales frescos y caldos naturales para controlar las porciones.
- El consumo regular de estas recetas busca consolidar hábitos alimentarios saludables a largo plazo y reducir la ingesta de sodio mediante la cocina casera y estacional.
Con la llegada de las bajas temperaturas, las sopas vuelven a convertirse en uno de los platos favoritos del invierno. Calientes, nutritivas y fáciles de preparar, son ideales tanto para quienes buscan una alimentación saludable como para quienes necesitan una comida rápida que ayude a combatir el frío.
Las opciones son infinitas: sopas caseras, instantáneas, envasadas, cremosas, licuadas o con verduras enteras. Sin embargo, especialistas en nutrición recomiendan priorizar las preparaciones hechas en casa por su menor contenido de sodio y mayor aporte de vitaminas, minerales y fibra.
Por qué las sopas son una buena opción en invierno
Las sopas no solo ayudan a entrar en calor. También generan saciedad, favorecen la hidratación y permiten incorporar vegetales de forma simple y sabrosa.
Según nutricionistas, las versiones caseras elaboradas con caldo natural y verduras frescas son las más saludables. Además, pueden adaptarse a distintos objetivos nutricionales: bajar de peso, mantener una alimentación equilibrada o sumar energía durante los días fríos.
Otra ventaja es que, al consumirse calientes, obligan a comer más lentamente, lo que ayuda a controlar las porciones y evitar excesos.
Sopas caseras vs. sopas instantáneas: cuál conviene elegir
Las sopas instantáneas o envasadas suelen ser prácticas para quienes tienen poco tiempo, pero los especialistas advierten que contienen niveles elevados de sodio y conservantes.
Por eso, recomiendan consumirlas solo de manera ocasional y optar, siempre que sea posible, por preparaciones caseras hechas con vegetales naturales.
7 recetas de sopas nutritivas para hacer en casa
Sopa de calabaza
Una de las más elegidas durante el invierno por su sabor suave y textura cremosa.
Ingredientes
Calabaza
Zanahoria
Puerro
Apio
Caldo de verduras casero
Pimienta y sal
Beneficios
La calabaza aporta betacarotenos, vitamina A, vitaminas del complejo B y potasio. Es ideal para fortalecer el sistema inmunológico y cuidar la piel y la vista.
Sopa de remolacha
Colorida, nutritiva y rica en fibra.
Ingredientes
Remolachas cocidas
Cebolla morada
Apio
Ajo
Hojas de remolacha
Aceite de oliva
Beneficios
Ayuda a combatir la constipación gracias a su alto contenido de fibra. Además, aporta vitamina K, antioxidantes y minerales.
Sopa de zanahoria
Una receta clásica y económica para el invierno.
Ingredientes
Zanahorias
Cebolla
Ajo
Caldo casero
Cilantro
Beneficios
La zanahoria contiene antioxidantes y vitamina A, fundamentales para la salud ocular y el fortalecimiento de las defensas.
Sopa de choclo
Una alternativa energética y sin gluten.
Ingredientes
Choclo desgranado
Papa
Cebolla
Ajo
Caldo de verduras
Beneficios
El maíz aporta hidratos de carbono complejos, fibra, vitaminas A y B, además de minerales como magnesio y potasio. Es una opción ideal para deportistas y personas con problemas digestivos.
Sopa de arvejas
Perfecta para sumar proteínas vegetales.
Ingredientes
Arvejas
Espinaca
Cebolla
Caldo casero
Beneficios
Las arvejas contienen proteínas y fibra, mientras que la espinaca aporta hierro, ácido fólico y vitaminas del complejo B.
Sopa de cebolla
Una receta tradicional con propiedades antioxidantes.
Ingredientes
Cebollas
Caldo de verduras
Harina
Queso crema o leche descremada
Beneficios
La cebolla favorece la circulación sanguínea y contiene vitaminas C y E, además de minerales como potasio y magnesio.
Sopa light de mix de verduras
Una de las opciones más completas y bajas en calorías.
Ingredientes
Cebolla
Puerro
Apio
Calabaza
Zanahoria
Tomate
Zapallito
Repollitos de Bruselas
Beneficios
Aporta gran cantidad de vitaminas, antioxidantes y fibra, con bajo contenido graso. Ideal para quienes buscan una comida saludable y liviana.
Cómo hacer una sopa más saludable
Los especialistas recomiendan:
Utilizar caldo casero en lugar de cubos industrializados
Reducir la sal y sumar especias naturales
Incorporar verduras frescas de estación
Evitar exceso de crema o quesos grasos
Agregar legumbres para sumar proteínas y fibra
El plato estrella del invierno
Versátiles, económicas y reconfortantes, las sopas siguen siendo una de las mejores alternativas para atravesar el invierno con una alimentación equilibrada.
Además de combatir el frío, permiten incorporar nutrientes esenciales y adaptarse a todos los gustos: desde recetas tradicionales hasta versiones vegetarianas, light o cremosas.