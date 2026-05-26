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Sopas nutritivas para el invierno: 7 recetas fáciles con vegetales para combatir el frío en casa

Desde sopa de calabaza hasta mix de verduras: cuáles son las opciones más saludables para el invierno y qué beneficios aportan, según especialistas en nutrición

La sopa de avena con verduras es ideal para las noches de frío
La sopa de avena con verduras es ideal para las noches de frío avena.io
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Nutricionistas recomiendan consumir sopas caseras de vegetales este invierno en los hogares para combatir el frío de forma saludable y asegurar un alto aporte de nutrientes.
  • Frente a las opciones instantáneas con exceso de sodio, los expertos sugieren siete recetas fáciles hechas con vegetales frescos y caldos naturales para controlar las porciones.
  • El consumo regular de estas recetas busca consolidar hábitos alimentarios saludables a largo plazo y reducir la ingesta de sodio mediante la cocina casera y estacional.
Resumen generado con IA

Con la llegada de las bajas temperaturas, las sopas vuelven a convertirse en uno de los platos favoritos del invierno. Calientes, nutritivas y fáciles de preparar, son ideales tanto para quienes buscan una alimentación saludable como para quienes necesitan una comida rápida que ayude a combatir el frío.

Las opciones son infinitas: sopas caseras, instantáneas, envasadas, cremosas, licuadas o con verduras enteras. Sin embargo, especialistas en nutrición recomiendan priorizar las preparaciones hechas en casa por su menor contenido de sodio y mayor aporte de vitaminas, minerales y fibra.

Por qué las sopas son una buena opción en invierno

Las sopas no solo ayudan a entrar en calor. También generan saciedad, favorecen la hidratación y permiten incorporar vegetales de forma simple y sabrosa.

Según nutricionistas, las versiones caseras elaboradas con caldo natural y verduras frescas son las más saludables. Además, pueden adaptarse a distintos objetivos nutricionales: bajar de peso, mantener una alimentación equilibrada o sumar energía durante los días fríos.

Otra ventaja es que, al consumirse calientes, obligan a comer más lentamente, lo que ayuda a controlar las porciones y evitar excesos.

Sopas caseras vs. sopas instantáneas: cuál conviene elegir

Las sopas instantáneas o envasadas suelen ser prácticas para quienes tienen poco tiempo, pero los especialistas advierten que contienen niveles elevados de sodio y conservantes.

Por eso, recomiendan consumirlas solo de manera ocasional y optar, siempre que sea posible, por preparaciones caseras hechas con vegetales naturales.

7 recetas de sopas nutritivas para hacer en casa

Sopa de calabaza

Una de las más elegidas durante el invierno por su sabor suave y textura cremosa.

Ingredientes

Calabaza

Zanahoria

Puerro

Apio

Caldo de verduras casero

Pimienta y sal

Beneficios

La calabaza aporta betacarotenos, vitamina A, vitaminas del complejo B y potasio. Es ideal para fortalecer el sistema inmunológico y cuidar la piel y la vista.

Sopa de remolacha

Colorida, nutritiva y rica en fibra.

Ingredientes

Remolachas cocidas

Cebolla morada

Apio

Ajo

Hojas de remolacha

Aceite de oliva

Beneficios

Ayuda a combatir la constipación gracias a su alto contenido de fibra. Además, aporta vitamina K, antioxidantes y minerales.

Sopa de zanahoria

Una receta clásica y económica para el invierno.

Ingredientes

Zanahorias

Cebolla

Ajo

Caldo casero

Cilantro

Beneficios

La zanahoria contiene antioxidantes y vitamina A, fundamentales para la salud ocular y el fortalecimiento de las defensas.

Sopa de choclo

Una alternativa energética y sin gluten.

Ingredientes

Choclo desgranado

Papa

Cebolla

Ajo

Caldo de verduras

Beneficios

El maíz aporta hidratos de carbono complejos, fibra, vitaminas A y B, además de minerales como magnesio y potasio. Es una opción ideal para deportistas y personas con problemas digestivos.

Sopa de arvejas

Perfecta para sumar proteínas vegetales.

Ingredientes

Arvejas

Espinaca

Cebolla

Caldo casero

Beneficios

Las arvejas contienen proteínas y fibra, mientras que la espinaca aporta hierro, ácido fólico y vitaminas del complejo B.

Sopa de cebolla

Una receta tradicional con propiedades antioxidantes.

Ingredientes

Cebollas

Caldo de verduras

Harina

Queso crema o leche descremada

Beneficios

La cebolla favorece la circulación sanguínea y contiene vitaminas C y E, además de minerales como potasio y magnesio.

Sopa light de mix de verduras

Una de las opciones más completas y bajas en calorías.

Ingredientes

Cebolla

Puerro

Apio

Calabaza

Zanahoria

Tomate

Zapallito

Repollitos de Bruselas

Beneficios

Aporta gran cantidad de vitaminas, antioxidantes y fibra, con bajo contenido graso. Ideal para quienes buscan una comida saludable y liviana.

Cómo hacer una sopa más saludable

Los especialistas recomiendan:

Utilizar caldo casero en lugar de cubos industrializados

Reducir la sal y sumar especias naturales

Incorporar verduras frescas de estación

Evitar exceso de crema o quesos grasos

Agregar legumbres para sumar proteínas y fibra

El plato estrella del invierno

Versátiles, económicas y reconfortantes, las sopas siguen siendo una de las mejores alternativas para atravesar el invierno con una alimentación equilibrada.

Además de combatir el frío, permiten incorporar nutrientes esenciales y adaptarse a todos los gustos: desde recetas tradicionales hasta versiones vegetarianas, light o cremosas.

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