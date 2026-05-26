Alianza sustentable y pasión: este sábado, llevate una bolsa ecológica exclusiva de regalo con LA GACETA

Hay momentos que quedan grabados para siempre en la memoria colectiva de nuestro país. Esos segundos eternos donde el tiempo se detiene, las diferencias se diluyen y nos fundimos en un solo y eterno abrazo de gol. Ese espíritu, que combina la pasión por los colores más lindos del mundo con el compromiso por el cuidado del medio ambiente, es el motor de una nueva acción pensada para los lectores tucumanos.