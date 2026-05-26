Alianza sustentable y pasión: este sábado, llevate una bolsa ecológica exclusiva de regalo con LA GACETA

Resumen para apurados
- Este sábado 30 de mayo, el diario LA GACETA de Tucumán regalará una bolsa ecológica exclusiva junto a Marathon Deportes con la compra de su edición impresa para promover el cuidado ambiental.
- Diseñada bajo el lema del abrazo de gol y con los colores celestes y blancos, la bolsa de gran capacidad busca reemplazar plásticos de un solo uso en las compras cotidianas.
- Esta alianza fomenta hábitos de consumo responsable en la provincia de Tucumán, proyectando una reducción del impacto ambiental mediante el uso de materiales reutilizables.
Hay momentos que quedan grabados para siempre en la memoria colectiva de nuestro país. Esos segundos eternos donde el tiempo se detiene, las diferencias se diluyen y nos fundimos en un solo y eterno abrazo de gol. Ese espíritu, que combina la pasión por los colores más lindos del mundo con el compromiso por el cuidado del medio ambiente, es el motor de una nueva acción pensada para los lectores tucumanos.
Este sábado 30 de mayo, LA GACETA presentará una propuesta imperdible. Con la compra del ejemplar impreso, todos los lectores recibirán de regalo una bolsa ecológica de diseño exclusivo y edición limitada, realizada en alianza con Marathon Deportes.
Bajo la consigna “El momento en el que todos nos abrazamos”, el diseño de la bolsa evoca la emoción de la camiseta celeste y blanca y el orgullo que despiertan los grandes hitos deportivos de nuestra historia, invitando a llevar esa identidad a todas partes en la vida cotidiana.
Diseño, resistencia y compromiso ambiental
La iniciativa busca incentivar hábitos de consumo responsables y reducir de manera drástica el uso de plásticos de un solo uso en la provincia. Pero no se trata de un elemento más: la bolsa destaca por su calidad y funcionalidad para los mandados diarios o el supermercado.
•Gran capacidad: Cuenta con unas dimensiones de 45 cm de ancho por 40 cm de alto.
•Fuelle inferior: Su base de 10 cm amplía notablemente el espacio de carga, ideal para compras pesadas.
•Sustentable: Es reutilizable, lavable y de alta resistencia.
¿Cómo conseguirla?
La bolsa ecológica se entregará completamente gratis el sábado 30 de mayo con la compra del diario papel de esa jornada. Al tratarse de una edición limitada, se recomienda a los lectores reservar el ejemplar de manera anticipada con su canillita o revistero de confianza para no quedarse afuera.
Este sábado, renová tu compromiso con el planeta y llevá la pasión bien alto.