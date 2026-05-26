Beneficios del jengibre para la garganta irritada: por qué ayuda a aliviar el dolor y la inflamación

Durante la temporada de bajas temperaturas, uno de los síntomas más frecuentes de los resfríos y las gripes es la irritación y el dolor de garganta. Entre los remedios naturales más populares aparece el jengibre, una raíz reconocida por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas, que pueden ayudar a aliviar las molestias y mejorar la recuperación.