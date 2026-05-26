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Beneficios del jengibre para la garganta irritada: por qué ayuda a aliviar el dolor y la inflamación

El jengibre se convirtió en uno de los remedios naturales más utilizados para combatir el dolor de garganta, la tos y los síntomas de resfríos y gripes.

El jengibre puede tomarse en el té y agregarle limó
El jengibre puede tomarse en el té y agregarle limó
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El jengibre se consolida este invierno como remedio casero clave en Argentina para aliviar el dolor de garganta gracias a sus potentes propiedades antiinflamatorias.
  • Usado ancestralmente, se consume masticando la raíz o en infusiones calientes con miel y limón, lo que ayuda a combatir bacterias y reducir la hinchazón al tragar.
  • Aunque es un paliativo eficaz y popular, los expertos recuerdan que no sustituye la consulta médica ni los fármacos si los síntomas persisten o empeoran.
Resumen generado con IA

Durante la temporada de bajas temperaturas, uno de los síntomas más frecuentes de los resfríos y las gripes es la irritación y el dolor de garganta. Entre los remedios naturales más populares aparece el jengibre, una raíz reconocida por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas, que pueden ayudar a aliviar las molestias y mejorar la recuperación.

El jengibre es utilizado desde hace siglos en distintas culturas por sus beneficios para la salud. Su sabor intenso y picante suele ser inconfundible, pero justamente esas características están relacionadas con los efectos positivos que puede aportar al organismo, especialmente en casos de congestión, inflamación y dificultades para tragar.

¿A qué sabe el jengibre?

El jengibre tiene un sabor fuerte, penetrante y levemente picante. Para quienes lo prueban por primera vez, puede resultar intenso o incluso sorprendente. Sin embargo, esa sensación característica está asociada a sus componentes naturales, que ayudan a despejar las vías respiratorias y a reducir la mucosidad acumulada en la garganta.

Muchas personas lo consumen solo, mientras que otras prefieren combinarlo con miel o limón para suavizar su sabor.

Qué beneficios tiene el jengibre para la garganta irritada

El jengibre puede ayudar a calmar el dolor de garganta gracias a varias propiedades naturales que contribuyen a disminuir la inflamación y combatir microorganismos.

El jengibre tiene efecto antiinflamatorio

Uno de los beneficios más conocidos del jengibre es su acción antiinflamatoria. Gracias a esta propiedad, puede ayudar a reducir la inflamación de la mucosa de la garganta y generar una sensación de alivio frente al ardor y el dolor al tragar.

Además, las bebidas calientes elaboradas con jengibre suelen aportar un efecto calmante adicional en personas con irritación de garganta.

Ayuda a combatir bacterias y virus

El jengibre también posee propiedades antimicrobianas. Algunos de sus compuestos naturales pueden colaborar en la inhibición del crecimiento de bacterias y virus, microorganismos que habitualmente participan en infecciones respiratorias y cuadros gripales.

Por ese motivo, muchas personas incorporan el jengibre como complemento natural durante episodios de resfríos o molestias de garganta.

Cómo tomar jengibre para aliviar la garganta

Existen distintas formas de consumir jengibre, aunque las más comunes son masticar directamente la raíz o preparar una infusión.

Masticar la raíz de jengibre

Una de las formas más rápidas de aprovechar sus propiedades consiste en cortar un pequeño trozo de raíz, retirar la cáscara y masticarlo lentamente.

Este método permite un contacto directo con la garganta y puede generar alivio inmediato. Sin embargo, el sabor intenso del jengibre puede resultar demasiado fuerte para algunas personas.

Té de jengibre para la garganta

La infusión de jengibre es una de las alternativas más populares y suaves. Además de aprovechar las propiedades naturales de la raíz, el líquido tibio ayuda a aliviar la inflamación y la irritación de garganta.

Para preparar té de jengibre, se recomienda hervir rodajas de la raíz en agua durante varios minutos. Luego se puede agregar miel o limón para mejorar el sabor sin perder sus beneficios.

Qué hay que tener en cuenta antes de consumir jengibre

Aunque el jengibre puede ser un aliado natural para aliviar molestias leves de garganta, no reemplaza tratamientos médicos ni medicamentos recetados por profesionales de la salud.

Además, el consumo excesivo puede provocar efectos adversos, como acidez, molestias digestivas o indigestión. Por eso, se recomienda consumirlo con moderación y consultar a un médico si los síntomas persisten o empeoran.

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