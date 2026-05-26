Anses: quiénes cobran este martes 26 de mayo de 2026

Resumen para apurados
- La Anses continúa este martes 26 de mayo de 2026 en Argentina con el pago de jubilaciones superiores al mínimo y desempleo para beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3.
- Los pagos incluyen un aumento por movilidad del 3,38% dispuesto por el Gobierno. Los fondos se acreditan por DNI y quedan disponibles en las cuentas sin necesidad de retiro inmediato.
- El cronograma de pagos continuará hasta fin de mayo según la terminación del documento, mientras que otras asignaciones familiares y de pago único se extenderán hasta junio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), continuará este martes 26 de mayo de 2026 con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo y distintas asignaciones. Los haberes se acreditan según la terminación del DNI y permanecen disponibles en las cuentas bancarias de los beneficiarios, sin necesidad de retirarlos el mismo día del depósito.
El organismo previsional informó que los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo continúan cobrando con el aumento por movilidad del 3,38%, aplicado sobre las prestaciones alcanzadas por el régimen vigente. Este ajuste forma parte del esquema de actualización periódica definido por el Gobierno nacional.
Durante la jornada también se efectivizarán pagos correspondientes a la Prestación por Desempleo, mientras continúan vigentes los cronogramas de asignaciones por maternidad, asignaciones de pago único —como matrimonio, nacimiento y adopción— y asignaciones familiares de pensiones no contributivas.
Quiénes cobran este martes 26 de mayo
Según el cronograma oficial de ANSES, este martes cobran:
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo: titulares con DNI terminados en 2 y 3.
Prestación por Desempleo: beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3.
Los montos se acreditan en las cuentas bancarias habituales o quedan disponibles en las sucursales de pago asignadas a cada titular. Desde ANSES recordaron que los jubilados pueden utilizar la tarjeta de débito para compras y extracciones parciales, sin necesidad de retirar la totalidad del haber en una sola operación.
Cómo sigue el calendario de pagos
El organismo también confirmó el esquema de pagos para los próximos días de mayo:
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 4 y 5: cobran el 27 de mayo.
DNI terminados en 6 y 7: cobran el 28 de mayo.
DNI terminados en 8 y 9: cobran el 29 de mayo.
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 4 y 5: cobran el 27 de mayo.
DNI terminados en 6 y 7: cobran el 28 de mayo.
DNI terminados en 8 y 9: cobran el 29 de mayo.
Asignaciones que continúan en mayo y junio
Además de jubilaciones, pensiones y prestaciones por desempleo, Anses mantiene activos otros pagos que se extienden durante varias semanas:
Asignación por Maternidad: del 13 de mayo al 10 de junio.
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): del 12 de mayo al 10 de junio.
Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas: del 11 de mayo al 10 de junio.
Desde el organismo recordaron que los haberes continúan disponibles en las cuentas bancarias aun después de la fecha asignada y pueden retirarse por cajero automático o ventanilla sin plazos límite.