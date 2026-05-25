Tucumán renovó su fervor patrio entre chocolate, escarapelas y un fuerte llamado a la unidad

El mensaje de las autoridades

El gabinete provincial y municipal acompañó la jornada con reflexiones sobre el presente. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, destacó que "hacer patria" es una tarea diaria que involucra a médicos, docentes y policías. Por su parte, la intendenta Rossana Chahla trazó un paralelismo histórico: "Aquel 25 de mayo el pueblo quiso saber de qué se trataba; hoy, desde el municipio, buscamos que el vecino sepa qué hacemos y cómo lo hacemos, con total transparencia".