Tucumán renovó su fervor patrio entre chocolate, escarapelas y un fuerte llamado a la unidad
En la Plaza Independencia se celebró el aniversario de la Revolución de Mayo. Autoridades, escuelas y agrupaciones gauchas coincidieron en la importancia de honrar la historia a través del trabajo cotidiano.
Resumen para apurados
- Autoridades y ciudadanos de Tucumán celebraron este 25 de mayo el aniversario de la Revolución de Mayo en la Plaza Independencia para promover la unidad y honrar la historia.
- La jornada incluyó el tradicional chocolate, agrupaciones gauchas y el destacado festejo por los 151 años de la histórica Escuela Normal Juan Bautista Alberdi.
- El encuentro refuerza la identidad cultural tucumana y proyecta un mensaje de unidad y compromiso cotidiano, con miras a fortalecer el tejido social y la economía local.
La Plaza Independencia volvió a ser el epicentro del sentimiento nacional. Desde temprano, el aroma del chocolate caliente marcó el inicio de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, al reunir a una variada fisonomía tucumana: desde alumnos y docentes hasta agrupaciones gauchas y vendedores ambulantes.
El mensaje de las autoridades
El gabinete provincial y municipal acompañó la jornada con reflexiones sobre el presente. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, destacó que "hacer patria" es una tarea diaria que involucra a médicos, docentes y policías. Por su parte, la intendenta Rossana Chahla trazó un paralelismo histórico: "Aquel 25 de mayo el pueblo quiso saber de qué se trataba; hoy, desde el municipio, buscamos que el vecino sepa qué hacemos y cómo lo hacemos, con total transparencia".
La escuela: 151 años de historia
Un momento especial se vivió con la delegación de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi, que celebró doblemente: el aniversario patrio y sus 151 años de vida institucional. "Nuestra escuela lleva la esencia de la patria en su fundación", expresó la docente Griselda Cajal.
El orgullo se reflejó en alumnos como Félix y Felipe, abanderados de sexto grado, quienes coincidieron en el honor que significa portar la enseña nacional en una fecha que "cambió nuestra historia".
“Hoy celebramos junto a los alumnos este 25 de Mayo para conmemorar el nacimiento de nuestra patria, un acontecimiento tan importante. Además, nuestra escuela lo lleva en su esencia porque hoy también cumplimos 151 años”, expresó.
Voces de la plaza
La identidad también se hizo presente con las espuelas y ponchos de la "Agrupación Gaucha El Manantial". Su presidenta, Ana Viviana Juárez, recordó que "los dirigentes deben acompañar siempre estas expresiones culturales para mantener viva nuestra cultura".
“Los gauchos tenemos que mantener las tradiciones y las culturas. Estamos presentes acompañando a todo el pueblo de Tucumán en este importante día de nuestra República Argentina”, afirmó.
La jornada también fue una oportunidad para la economía popular. Camila, una joven vendedora de banderas, resumió el espíritu del día: "Me pone contenta ver la plaza llena; me da esperanza en el futuro y, gracias a Dios, las ventas ayudan". Así, entre el fervor de los más jóvenes y la nostalgia de los mayores, Tucumán volvió a decir "presente" en su cita con la historia.