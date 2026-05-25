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Qué dijo el DT de Inter Miami sobre la molestia física de Lionel Messi a semanas del Mundial

El capitán argentino salió reemplazado a 20 minutos del final y encendió las alarmas de cara a la Copa del Mundo.

Qué dijo el DT de Inter Miami sobre la molestia física de Lionel Messi a semanas del Mundial
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi encendió las alarmas de la Selección Argentina al pedir el cambio por una molestia física durante el partido de Inter Miami ante Philadelphia Union por precaución.
  • El capitán salió a falta de 20 minutos por una molestia en la pierna derecha. El DT Ángel Hoyos minimizó la gravedad, atribuyendo la variante a la fatiga y el campo pesado.
  • Se esperan los resultados de los estudios médicos de Messi para evaluar su estado de cara a los amistosos de la Selección y el debut en el Mundial 2026.
Resumen generado con IA

Lionel Messi volvió a generar preocupación en la selección argentina después de pedir el cambio durante el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union. El capitán albiceleste salió a falta de 20 minutos para el cierre del encuentro y se dirigió directamente hacia el vestuario con visibles molestias en la parte posterior de la pierna derecha.

La situación rápidamente encendió las alarmas entre los hinchas argentinos, sobre todo por la cercanía del Mundial 2026. Una vez terminado el partido, el entrenador del conjunto estadounidense, Ángel Hoyos, fue consultado inmediatamente por el estado físico del rosarino y buscó transmitir calma en conferencia de prensa.

Qué dijo Ángel Hoyos sobre la salida de Lionel Messi

“No tenemos información todavía, vamos a esperar los resultados de los estudios”, explicó inicialmente el técnico de Inter Miami. Luego, detalló que la salida de Messi estuvo relacionada principalmente con el desgaste físico acumulado durante el encuentro y las condiciones del campo de juego.

“Es la fatiga. Él estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, preferimos que no arriesgue”, señaló Hoyos al intentar bajar el nivel de preocupación alrededor del capitán argentino. Además, aclaró que todavía no había tenido una charla puntual con Messi sobre la molestia sufrida durante el partido.

La expectativa ahora estará puesta en los estudios médicos que le realizarán al delantero durante las próximas horas. El próximo compromiso de Messi será con la Selección argentina el 6 de junio frente a Honduras en Estados Unidos, en uno de los amistosos previos al debut mundialista contra Argelia en Kansas City.

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