¿Qué santos se celebran este domingo 25 de mayo?

Resumen para apurados
- La Iglesia Católica conmemora este 25 de mayo globalmente a santos clave como San Beda el Venerable para recordar su legado doctrinal e histórico en la fe cristiana.
- La celebración destaca a figuras de diversos siglos, como San Beda, historiador inglés y Doctor de la Iglesia, y a mártires que defendieron su fe en distintas épocas.
- Este santoral refuerza la identidad y tradición cristiana, inspirando a los fieles actuales a través de ejemplos históricos de erudición, reforma y sacrificio espiritual.
Este lunes 25 de mayo, la Iglesia Católica conmemora a varios santos cuyas vidas y obras han dejado una profunda huella en la historia de la fe cristiana. Entre ellos se destacan San Beda el Venerable, Santa Magdalena Sofía Barat y San Gregorio VII, figuras que, desde distintos contextos históricos y geográficos, contribuyeron significativamente al desarrollo espiritual y doctrinal de la Iglesia.
San Beda el Venerable
San Beda el Venerable (c. 672–735) fue un monje benedictino inglés, reconocido por su erudición y santidad. Vivió en el monasterio de Wearmouth-Jarrow, en Northumbria, dedicando su vida al estudio, la enseñanza y la escritura. Su obra más conocida, Historia Eclesiástica del Pueblo Inglés, le valió el título de "Padre de la Historia Inglesa". En 1899, el Papa León XIII lo proclamó Doctor de la Iglesia, siendo el único inglés en recibir este honor.
Otros santos conmemorados el 25 de mayo
Además de los mencionados, el santoral del 25 de mayo incluye:
Santa María Magdalena de Pazzi: Mística carmelita florentina del siglo XVI, conocida por sus éxtasis y visiones, así como por su ferviente oración por la reforma de la Iglesia .
San Aldelmo: Obispo de Sherborne y abad de Malmesbury en Inglaterra, destacado por su erudición y poesía.
San Canión de Atela: Obispo y mártir en la Campania, Italia, durante los siglos III o IV .
San Dionisio Ssebuggwawo: Joven mártir ugandés del siglo XIX, asesinado por enseñar el catecismo cristiano.
San Genadio de Astorga: Obispo español del siglo X, conocido por su vida ascética y reformas monásticas .
San León de Troyes: Obispo francés del siglo V, venerado por su piedad y liderazgo pastoral .
San Pedro Doan Van Van: Mártir vietnamita del siglo XIX, ejecutado por su fe durante las persecuciones anticristianas.
San Zenobio de Florencia: Primer obispo de Florencia, conocido por sus milagros y caridad.