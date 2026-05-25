¿Qué santos se celebran este domingo 25 de mayo?

San Beda el Venerable

San Beda el Venerable (c. 672–735) fue un monje benedictino inglés, reconocido por su erudición y santidad. Vivió en el monasterio de Wearmouth-Jarrow, en Northumbria, dedicando su vida al estudio, la enseñanza y la escritura. Su obra más conocida, Historia Eclesiástica del Pueblo Inglés, le valió el título de "Padre de la Historia Inglesa". En 1899, el Papa León XIII lo proclamó Doctor de la Iglesia, siendo el único inglés en recibir este honor.