En previsional, la clave es anticiparse

Cada semana recibimos consultas de hombres y mujeres que están próximos a cumplir la edad jubilatoria y creen que recién allí comienza el camino hacia la jubilación. Sin embargo, la experiencia diaria nos demuestra exactamente lo contrario: la jubilación empieza mucho antes, cuando el trabajador decide anticiparse, revisar su historia laboral y planificar.
Análisis previsional
En muchos casos, al analizar la situación previsional de una persona, detectamos años de aportes faltantes, períodos trabajados que no figuran en ANSES, errores registrales o incluso servicios prestados para empresas que ya no existen. Situaciones que el trabajador desconocía completamente porque, durante años, asumió que “todo estaba bien”. Allí aparece la importancia de realizar un análisis previsional integral antes de llegar a la edad jubilatoria.
Atendemos a diario a trabajadores independientes convencidos de que tienen su situación regularizada porque aportaron durante más de treinta años. Sin embargo, al analizar su historia previsional descubrimos largos períodos sin aportes efectivos. Gracias a las consultas tempranas, se puede reorganizar su situación y comenzar a completar esos años faltantes o prescribirlos antes de cumplir la edad requerida.
También son frecuentes los casos de trabajadores que prestaron tareas en empresas que cerraron hace años y cuyos aportes hoy no aparecen registrados correctamente. En estas situaciones, iniciar con anticipación los reconocimientos de servicios permite reunir pruebas, documentación y declaraciones necesarias para que esos años queden reconocidos en ANSES antes del momento de jubilarse. Esto otorga tranquilidad, previsibilidad y evita urgencias o frustraciones futuras. En muchos casos cuando la consulta llega tarde, las soluciones ya no existen o son mucho más difíciles.
Trabajadores sin años de aportes
Otro punto fundamental tiene que ver con quienes ya saben que no alcanzarán los 30 años de aportes exigidos por ley. Lejos de resignarse, hoy muchas personas pueden encontrar alternativas si actúan con tiempo. La posibilidad de adherirse a planes de regularización previsional para trabajadores en actividad permite completar años faltantes antes de alcanzar la edad jubilatoria. Y aquí el tiempo vuelve a ser determinante: cuanto antes se adhieran, más plazo tendrán para financiar y pagar esos períodos. La diferencia entre consultar a los 45, 50 o 55 años y hacerlo a los 60 o 65 puede ser decisiva.
Haberes previsionales insuficientes
Pero incluso cuando logramos ordenar la historia laboral y acceder a una jubilación, aparece otra realidad que ya no podemos ignorar: la jubilación sola difícilmente alcance para sostener el nivel de vida de la etapa activa. Esta situación afecta tanto a trabajadores independientes como a empleados en relación de dependencia, e incluso a quienes acceden a haberes medios o altos. La pérdida de capacidad adquisitiva, la mayor expectativa de vida y los cambios demográficos del sistema previsional obligan cada vez más a pensar en herramientas complementarias.
Por eso, la anticipación no solo sirve para corregir aportes o completar años faltantes. También permite comenzar a construir alternativas que ayuden a complementar los ingresos futuros: seguros de retiro, ahorro previsional, planificación financiera y estrategias que permitan llegar a la etapa jubilatoria con mayor tranquilidad y autonomía económica.
La sociedad está viviendo más años, y, vivir más años también implica necesitar más recursos. Como profesionales especializados en previsión social, entendemos que nuestro trabajo no comienza al momento de iniciar una jubilación. Comienza mucho antes: acompañando, informando y ayudando a los trabajadores a tomar decisiones a tiempo. Porque la mejor jubilación no es la que se improvisa al final de la vida laboral, sino la que se planifica durante toda la vida activa.