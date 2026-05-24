En previsional, la clave es anticiparse

Trabajadores sin años de aportes

Otro punto fundamental tiene que ver con quienes ya saben que no alcanzarán los 30 años de aportes exigidos por ley. Lejos de resignarse, hoy muchas personas pueden encontrar alternativas si actúan con tiempo. La posibilidad de adherirse a planes de regularización previsional para trabajadores en actividad permite completar años faltantes antes de alcanzar la edad jubilatoria. Y aquí el tiempo vuelve a ser determinante: cuanto antes se adhieran, más plazo tendrán para financiar y pagar esos períodos. La diferencia entre consultar a los 45, 50 o 55 años y hacerlo a los 60 o 65 puede ser decisiva.