Cerró Linor, una de las principales fábricas de pallets del país: 130 trabajadores quedaron en la calle y crece la tensión en Misiones

Resumen para apurados
- La fábrica de pallets Linor cerró recientemente en Azara, Misiones, dejando a 130 trabajadores desempleados debido a la crisis económica y problemas de administración.
- Los operarios iniciaron una vigilia en la planta para evitar el vaciamiento de maquinaria y exigen el pago de tres quincenas adeudadas tras el sorpresivo cese de actividades.
- El cierre amenaza la economía de Azara y profundiza la crisis maderera en Misiones, mientras el sindicato advierte sobre posibles cortes de ruta si no obtienen respuestas.
El cierre de Linor SRL, una de las principales fábricas de pallets del país, desató un fuerte conflicto en Misiones y dejó a 130 trabajadores sin empleo. Los operarios iniciaron una vigilia permanente en la planta ubicada en la localidad de Azara para impedir el retiro de maquinaria y denunciar un posible vaciamiento de la empresa.
La crisis golpea de lleno a una de las industrias madereras más importantes del sur misionero, proveedora de grandes compañías nacionales y generadora de empleo para cientos de familias de la región.
Trabajadores denuncian vaciamiento y salarios impagos
Tras confirmarse el cierre de la empresa, los empleados bloquearon los accesos al predio industrial para evitar que continúe el traslado de equipos y maquinaria. Según denunciaron desde el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP), parte de las máquinas ya habría sido retirada mientras varios trabajadores estaban de vacaciones.
“El personal reaccionó porque entiende que las máquinas son la única garantía de cobro que queda”, señalaron desde el gremio.
Los operarios aseguran que la firma adeuda tres quincenas, vacaciones y otros pagos pendientes. Además, crece la preocupación ante una posible presentación de quiebra por parte de la empresa, lo que podría complicar aún más el cobro de indemnizaciones.
Linor SRL, una empresa clave para la industria maderera
Linor SRL se consolidó durante años como una de las principales fabricantes de pallets de Misiones y abastecía a grandes firmas nacionales como Arcor, Quilmes, Loma Negra y Papel Misionero. También realizaba exportaciones hacia Brasil.
El cierre no solo afecta a los empleados directos. En Azara, una pequeña localidad donde gran parte de la economía depende de la actividad forestal y maderera, el impacto amenaza con extenderse a transportistas, proveedores y comercios vinculados al sector.
Crisis industrial y tensión creciente en Misiones
Desde el sindicato remarcaron que la situación de Linor venía siendo monitoreada desde hace al menos dos años y atribuyeron el desenlace tanto a la crisis económica como a problemas internos de administración.
Mientras tanto, los trabajadores mantienen una protesta permanente frente a la planta y advirtieron que podrían profundizar las medidas de fuerza con cortes parciales sobre la ruta provincial 94 si no aparecen respuestas urgentes.
“Hay compañeros que no tienen para comer y otros atraviesan graves problemas emocionales por las deudas y la incertidumbre”, expresaron durante la manifestación.
El conflicto volvió a poner en discusión la situación de las economías regionales y la crisis que atraviesa la industria maderera en Misiones, en un contexto de caída de la producción, pérdida de empleo y creciente tensión social.