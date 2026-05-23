Áspero y Dr. Legasov, dos cartas fuertes para los clásicos del turf tucumano

La jornada turfística arrancará a las 14 y culminará a las 20.20. En el clásico "Patria", sobre 1.200 metros, competirán 11 potrillos. En tanto en los 1.800 metros del clásico "25 de Mayo" habrá siete fondistas.

CANDIDATO. Dr. Legasov será uno de los principales animadores del clásico de 1.800 metros.
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

  • El Hipódromo de Tucumán recibirá este domingo una gran jornada hípica con los clásicos Patria y 25 de Mayo, donde Áspero y Dr. Legasov buscarán consolidarse como campeones.
  • Áspero llega tras ganar por ocho cuerpos en abril, mientras que Dr. Legasov, ganador del Batalla de Tucumán 2024, viene de triunfar recientemente en Santiago del Estero.
  • Este evento definirá el rumbo de la temporada y comenzará a perfilar a los máximos candidatos para los clásicos más importantes del turf regional durante el resto del año.
El hipódromo tucumano se prepara para vivir una reunión de alto nivel este domingo, donde Dr. Legasov y Áspero asoman como las principales figuras de la jornada, en dos clásicos que prometen máxima emoción. Dos cotejos jerárquicos y otras nueve competencias de muy buen nivel se disputarán entre las 14 y las 20.20.

En el clásico “Patria”, previsto en el séptimo turno (a las 17.40) sobre 1.200 metros, Áspero irá en busca de su primera victoria jerárquica. El defensor de la caballeriza “Abuela Teté” dejó una excelente impresión al lograr su primer éxito. Fue el 26 de abril, cuando derrotó por ocho cuerpos a Nurburgring, en 1’15” 3/5 para las 12 cuadras. El hijo de Nicholas siguió en gran forma en los entrenamientos, por lo que se perfila como el gran favorito.

Saint Nich, que aún no conoce el sabor dela victoria, y Truman Capote, que debe recuperar su mejor nivel, aparecen como los principales adversarios.

En los 1.800 metros del clásico “25 de Mayo” se medirán los ejemplares más experimentados y en la gatera estarán los ganadores de las últimas dos ediciones del Gran Premio “Batalla de Tucumán”: Dr. Legasov en 2024 y Suffok en 2025.

Dr. Legasov aparece como el candidato. El hijo de Catcher In The Rye no tuvo un buen 2025, pero este año arrancó con todo. En su única presentación, el pasado 27 de abril, se adjudicó el clásico en Santiago del Estero, oportunidad en la que venció por cinco largos a Stavros Dream, en 1’51”4/5. Luego de ese éxito, el zaino de César Assad siguió en gran forma y lo demostró al pasar 1.000 metros en 59”4/5, finalizando con gran acción.

Suffok, que fue el mejor fondista de la temporada pasada, no arrancó bien el 2026 y aún no pudo ganar, logrando un sexto, un tercero y un segundo en las tres presentaciones.

Golden Warrior, que luego de tres éxitos consecutivos fracasó en Santiago, es otro ejemplar para tener en cuenta en la carrera que empezará a perfilar a los protagonistas de los principales clásicos del año.

Las 11 competencias que se disputarán, con sus respectivos candidatos, son las siguientes:

PRIMERA CARRERA

(800 metros-14 hs.)

PREMIO “ALDO BOLLEA”

1 ESPALDA SIN RIESGO                56             Raúl Valdez

2 THE BEST WARRIOR 56             Facundo Navarro

3 KIND OF MAGIC        56             X X

4 CRISETTE                56             Carlos Schultheis

5 MIEL ESCONDIDA      54             Francisco Brito

6 HOME TREASURE     56             Pablo Alarcón

7 LAPILLUS                54             X X

8 ISLA BONITA            54             Lautaro Ponce

9 HIGH SONG              56             X X

10 CANDY DIFERENTE 56             Matías Rodríguez

Candidato: (2) THE BEST WARRIOR


SEGUNDA CARRERA

(800 metros-14.35 hs.)

PREMIO “JOSÉ FAUSTINO BOLLEA”

1 WELCOME CIMA       55             Benjamín Ossan

2 DUBAI JOY               55             Lautaro Ponce

3 TRISANTO                55             X X

4 NURBURGRING         55             José Vizcarra

5 COOPER BEACH       55             Carlos Schultheis

6 SEA ETTE                53             Walter Marrades

7 HIPNÓTICA ORPEN    53             Matías Rodríguez

8 REXQUISITA             53             Roberto Robledo

9 LA ADRI 53             Benjamín Moreno

10 EFIMERO               55             Julian Betancourt

11 BEAUTYFUL FEMME                53             Héctor Suarez

Candidato: (8) REXQUISITA


TERCERA CARRERA

(1.300 metros-15.10 hs.)

PREMIO “ÁNGEL FRÍAS”

1 EUFEMIO                 54             X X

2 RIO BABEL              54             Matías Rodríguez

3 DOMNA   54             Roberto Robledo

4 MADERO AL COMPÁS               54             Arnaldo Lastra

5 WIND VISION            54             Francisco Brito

6 MASTER ROBERTS TOP             54             Julián Bethencourt

7 FIGURÍN 54             Cristian Caram

8 DISTINTO RIG           54             José Vizcarra

Candidato: (2) RÍO BABEL


CUARTA CARRERA

(1.300 metros-15.45 hs.)

PREMIO “BIENVENIDO VILLEGAS”

1 INVENTARIADA         57             Francisco Brito

2 SECURITY PREMIUM 56             Héctor Coronel

3 FUMIKOMI               56             X X

4 VIENE FÁCIL             54             Héctor Suárez

5 MUNDO DANIEL        56             Carlos Schultheis

6 TAILGATE                56             Lautaro Ponce

7 MURTAAJIL             56             José Vizcarra

8 JOY CAPAZ              56             Facundo Navarro

9 DON AUGE               56             Roberto Robledo

Candidato: (6) TAILGATE


QUINTA CARRERA

(1.400 metros-16.20 hs.)

PREMIO “AMADOR RIVERA”

1 GUAJIRU                 56             José Vizcarra

2 TALENTO AL CIELO   56             Cristian Caram

3 CENTELLA BIG PRIZE                 56             Walter Figueroa

4 VERDANT                56             Walter Marrades

5 Q SOÑADO               56             Roberto Robledo

6 TALENTO EMBRUJADO              56             Ángel Vai

7 SEÑOR SKY              56             Matías Rodríguez

8 HI BUNNI                 56             Francisco Brito

9 CASI FELIZ               56             Sergio Barrionuevo

Candidato: (2) TALENTO AL CIELO


SEXTA CARRERA

(1.400 metros-17 hs.)

PREMIO “UNIÓN DE TRABAJADOR DEL TURF Y AFINES”

1 MAYALL 54             Matías Rodríguez

2 SOY NICHOLAS         54             Roberto Robledo

3 DON PIPER               54             Francisco Brito

4 NOBLE MANI            57             Facundo Morán

5 SUPREMO PRIZE       54             Pablo Alarcón

6 PRÍNCIPE DARK        57             Héctor Suárez

7 MOCK JOY               57             Ángel Vai

8 DON CHIPIÓN           54             Walter Marrades

Candidato: (4) NOBLE MANI


SÉPTIMA CARRERA

(1.200 metros-17.40 hs.)

CLÁSICO “PATRIA”

1 TRUMAN CAPOTE     55             Ángel Vai

2 ENVIDIADO TIME       55             Francisco Brito

3 SIRI AZUL                55             Héctor Suárez

4 PURPLE KING           55             Matías Rodríguez

5 COOL ROMAN          55             Lautaro Ponce

6 SAINT NICH              55             Facundo Morán

7 MANISALE               55             Raúl Valdez

8 ROBERT HIT             55             X X

9 PNEURUS                55             X X

10 GET CLOSER          55             Roberto Robledo

11 ÁSPERO                 55             José Vizcarra

Candidato: (11) ÁSPERO


OCTAVA CARRERA

(1.200 metros-18.20 hs.)

PREMIO “RAMÓN R. PÉREZ”

1 ES AMOROSO           54             Facundo Navarro

2 SMOKING BLACK      54             José Vizcarra

3 EMPEROR JACK        54             Walter Marrades

4 GLORIOSO IRENEO    54             Sergio Barrionuevo

5 TATY BOONE            52             Pablo Alarcón

6 SEGUILA A FULL       54             Walter Figueroa

7 GALERINDO             54             Julián Bethencourt

8 CANDY GATO           54             Kevin Olivera

Candidato: (1) ES AMOROSO


NOVENA CARRERA

(1.800 metros-19 hs.)

CLÁSICO “25 DE MAYO”

1 DR. LEGASOV           58             Rubén Camos

2 ZINZAN BROOKE       59             Héctor Suárez

3 DOCTOR DRE           54             José Vizcarra

4 HONOR ARGENTINO 52             Lautaro Ponce

5 SUFFOK   59             Facundo Morán

6 GOLDEN WARRIOR    60             Walter Marrades

7 ARASHI   55             Francisco Brito

Candidato: (1) DR. LEGASOV


DÉCIMA CARRERA

(1.400 metros-19.40 hs.)

PREMIO “HÉCTOR PANTALENA”

1 EVROS TAMA           56             Ángel Vai

2 SIXTIES KALATH        54             José Vizcarra

3 EL ALBERTO            58             Francisco Brito

4 LORD LANCELOT      56             Facundo Navarro

5 MYSTICAL MAN        56             Benjamín Ossan

6 FRENCH LOVER        54             Sergio Barrionuevo

7 BALMAR                 58             Pablo Alarcón

Candidato: (3) EL ALBERTO


UNDÉCIMA CARRERA

(1.400 metros-20.20 hs.)

PREMIO “HÉCTOR NIEVA”

1 FURIOSO LIFE           54             Pablo Alarcón

2 Q JOTE    54             Roberto Robledo

3 DUBAI APPEAL         54             Facundo Navarro

4 TALENTO DIVINO       54             Francisco Brito

5 HERMANO DEL ALMA               54             Walter Marrades

6 SOL POR NORMA      54             Walter Figueroa

7 PRINCE POP             54             José Vizcarra

8 GALANA IN LOVE      55             Benjamín Ossan

9 CASHISKING             54             Sergio Barrionuevo

Candidato: (4) TALENTO DIVINO

