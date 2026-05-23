Áspero y Dr. Legasov, dos cartas fuertes para los clásicos del turf tucumano

Resumen para apurados
- El Hipódromo de Tucumán recibirá este domingo una gran jornada hípica con los clásicos Patria y 25 de Mayo, donde Áspero y Dr. Legasov buscarán consolidarse como campeones.
- Áspero llega tras ganar por ocho cuerpos en abril, mientras que Dr. Legasov, ganador del Batalla de Tucumán 2024, viene de triunfar recientemente en Santiago del Estero.
- Este evento definirá el rumbo de la temporada y comenzará a perfilar a los máximos candidatos para los clásicos más importantes del turf regional durante el resto del año.
El hipódromo tucumano se prepara para vivir una reunión de alto nivel este domingo, donde Dr. Legasov y Áspero asoman como las principales figuras de la jornada, en dos clásicos que prometen máxima emoción. Dos cotejos jerárquicos y otras nueve competencias de muy buen nivel se disputarán entre las 14 y las 20.20.
En el clásico “Patria”, previsto en el séptimo turno (a las 17.40) sobre 1.200 metros, Áspero irá en busca de su primera victoria jerárquica. El defensor de la caballeriza “Abuela Teté” dejó una excelente impresión al lograr su primer éxito. Fue el 26 de abril, cuando derrotó por ocho cuerpos a Nurburgring, en 1’15” 3/5 para las 12 cuadras. El hijo de Nicholas siguió en gran forma en los entrenamientos, por lo que se perfila como el gran favorito.
Saint Nich, que aún no conoce el sabor dela victoria, y Truman Capote, que debe recuperar su mejor nivel, aparecen como los principales adversarios.
En los 1.800 metros del clásico “25 de Mayo” se medirán los ejemplares más experimentados y en la gatera estarán los ganadores de las últimas dos ediciones del Gran Premio “Batalla de Tucumán”: Dr. Legasov en 2024 y Suffok en 2025.
Dr. Legasov aparece como el candidato. El hijo de Catcher In The Rye no tuvo un buen 2025, pero este año arrancó con todo. En su única presentación, el pasado 27 de abril, se adjudicó el clásico en Santiago del Estero, oportunidad en la que venció por cinco largos a Stavros Dream, en 1’51”4/5. Luego de ese éxito, el zaino de César Assad siguió en gran forma y lo demostró al pasar 1.000 metros en 59”4/5, finalizando con gran acción.
Suffok, que fue el mejor fondista de la temporada pasada, no arrancó bien el 2026 y aún no pudo ganar, logrando un sexto, un tercero y un segundo en las tres presentaciones.
Golden Warrior, que luego de tres éxitos consecutivos fracasó en Santiago, es otro ejemplar para tener en cuenta en la carrera que empezará a perfilar a los protagonistas de los principales clásicos del año.
Las 11 competencias que se disputarán, con sus respectivos candidatos, son las siguientes:
PRIMERA CARRERA
(800 metros-14 hs.)
PREMIO “ALDO BOLLEA”
1 ESPALDA SIN RIESGO 56 Raúl Valdez
2 THE BEST WARRIOR 56 Facundo Navarro
3 KIND OF MAGIC 56 X X
4 CRISETTE 56 Carlos Schultheis
5 MIEL ESCONDIDA 54 Francisco Brito
6 HOME TREASURE 56 Pablo Alarcón
7 LAPILLUS 54 X X
8 ISLA BONITA 54 Lautaro Ponce
9 HIGH SONG 56 X X
10 CANDY DIFERENTE 56 Matías Rodríguez
Candidato: (2) THE BEST WARRIOR
SEGUNDA CARRERA
(800 metros-14.35 hs.)
PREMIO “JOSÉ FAUSTINO BOLLEA”
1 WELCOME CIMA 55 Benjamín Ossan
2 DUBAI JOY 55 Lautaro Ponce
3 TRISANTO 55 X X
4 NURBURGRING 55 José Vizcarra
5 COOPER BEACH 55 Carlos Schultheis
6 SEA ETTE 53 Walter Marrades
7 HIPNÓTICA ORPEN 53 Matías Rodríguez
8 REXQUISITA 53 Roberto Robledo
9 LA ADRI 53 Benjamín Moreno
10 EFIMERO 55 Julian Betancourt
11 BEAUTYFUL FEMME 53 Héctor Suarez
Candidato: (8) REXQUISITA
TERCERA CARRERA
(1.300 metros-15.10 hs.)
PREMIO “ÁNGEL FRÍAS”
1 EUFEMIO 54 X X
2 RIO BABEL 54 Matías Rodríguez
3 DOMNA 54 Roberto Robledo
4 MADERO AL COMPÁS 54 Arnaldo Lastra
5 WIND VISION 54 Francisco Brito
6 MASTER ROBERTS TOP 54 Julián Bethencourt
7 FIGURÍN 54 Cristian Caram
8 DISTINTO RIG 54 José Vizcarra
Candidato: (2) RÍO BABEL
CUARTA CARRERA
(1.300 metros-15.45 hs.)
PREMIO “BIENVENIDO VILLEGAS”
1 INVENTARIADA 57 Francisco Brito
2 SECURITY PREMIUM 56 Héctor Coronel
3 FUMIKOMI 56 X X
4 VIENE FÁCIL 54 Héctor Suárez
5 MUNDO DANIEL 56 Carlos Schultheis
6 TAILGATE 56 Lautaro Ponce
7 MURTAAJIL 56 José Vizcarra
8 JOY CAPAZ 56 Facundo Navarro
9 DON AUGE 56 Roberto Robledo
Candidato: (6) TAILGATE
QUINTA CARRERA
(1.400 metros-16.20 hs.)
PREMIO “AMADOR RIVERA”
1 GUAJIRU 56 José Vizcarra
2 TALENTO AL CIELO 56 Cristian Caram
3 CENTELLA BIG PRIZE 56 Walter Figueroa
4 VERDANT 56 Walter Marrades
5 Q SOÑADO 56 Roberto Robledo
6 TALENTO EMBRUJADO 56 Ángel Vai
7 SEÑOR SKY 56 Matías Rodríguez
8 HI BUNNI 56 Francisco Brito
9 CASI FELIZ 56 Sergio Barrionuevo
Candidato: (2) TALENTO AL CIELO
SEXTA CARRERA
(1.400 metros-17 hs.)
PREMIO “UNIÓN DE TRABAJADOR DEL TURF Y AFINES”
1 MAYALL 54 Matías Rodríguez
2 SOY NICHOLAS 54 Roberto Robledo
3 DON PIPER 54 Francisco Brito
4 NOBLE MANI 57 Facundo Morán
5 SUPREMO PRIZE 54 Pablo Alarcón
6 PRÍNCIPE DARK 57 Héctor Suárez
7 MOCK JOY 57 Ángel Vai
8 DON CHIPIÓN 54 Walter Marrades
Candidato: (4) NOBLE MANI
SÉPTIMA CARRERA
(1.200 metros-17.40 hs.)
CLÁSICO “PATRIA”
1 TRUMAN CAPOTE 55 Ángel Vai
2 ENVIDIADO TIME 55 Francisco Brito
3 SIRI AZUL 55 Héctor Suárez
4 PURPLE KING 55 Matías Rodríguez
5 COOL ROMAN 55 Lautaro Ponce
6 SAINT NICH 55 Facundo Morán
7 MANISALE 55 Raúl Valdez
8 ROBERT HIT 55 X X
9 PNEURUS 55 X X
10 GET CLOSER 55 Roberto Robledo
11 ÁSPERO 55 José Vizcarra
Candidato: (11) ÁSPERO
OCTAVA CARRERA
(1.200 metros-18.20 hs.)
PREMIO “RAMÓN R. PÉREZ”
1 ES AMOROSO 54 Facundo Navarro
2 SMOKING BLACK 54 José Vizcarra
3 EMPEROR JACK 54 Walter Marrades
4 GLORIOSO IRENEO 54 Sergio Barrionuevo
5 TATY BOONE 52 Pablo Alarcón
6 SEGUILA A FULL 54 Walter Figueroa
7 GALERINDO 54 Julián Bethencourt
8 CANDY GATO 54 Kevin Olivera
Candidato: (1) ES AMOROSO
NOVENA CARRERA
(1.800 metros-19 hs.)
CLÁSICO “25 DE MAYO”
1 DR. LEGASOV 58 Rubén Camos
2 ZINZAN BROOKE 59 Héctor Suárez
3 DOCTOR DRE 54 José Vizcarra
4 HONOR ARGENTINO 52 Lautaro Ponce
5 SUFFOK 59 Facundo Morán
6 GOLDEN WARRIOR 60 Walter Marrades
7 ARASHI 55 Francisco Brito
Candidato: (1) DR. LEGASOV
DÉCIMA CARRERA
(1.400 metros-19.40 hs.)
PREMIO “HÉCTOR PANTALENA”
1 EVROS TAMA 56 Ángel Vai
2 SIXTIES KALATH 54 José Vizcarra
3 EL ALBERTO 58 Francisco Brito
4 LORD LANCELOT 56 Facundo Navarro
5 MYSTICAL MAN 56 Benjamín Ossan
6 FRENCH LOVER 54 Sergio Barrionuevo
7 BALMAR 58 Pablo Alarcón
Candidato: (3) EL ALBERTO
UNDÉCIMA CARRERA
(1.400 metros-20.20 hs.)
PREMIO “HÉCTOR NIEVA”
1 FURIOSO LIFE 54 Pablo Alarcón
2 Q JOTE 54 Roberto Robledo
3 DUBAI APPEAL 54 Facundo Navarro
4 TALENTO DIVINO 54 Francisco Brito
5 HERMANO DEL ALMA 54 Walter Marrades
6 SOL POR NORMA 54 Walter Figueroa
7 PRINCE POP 54 José Vizcarra
8 GALANA IN LOVE 55 Benjamín Ossan
9 CASHISKING 54 Sergio Barrionuevo
Candidato: (4) TALENTO DIVINO