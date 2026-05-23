Polémica en la Libertadores: un jugador de Independiente Rivadavia quedó bajo investigación por apuestas

Resumen para apurados
- La Conmebol investiga al jugador Tomás Bottari de Independiente Rivadavia por un volumen anormal de apuestas sobre una tarjeta amarilla recibida ante Fluminense en Mendoza.
- La alerta se activó tras su amonestación a los 36 minutos por tocar el balón con la mano el 6 de mayo, registrándose apuestas inusuales en una plataforma de juego argentina.
- De comprobarse la irregularidad, Bottari enfrenta suspensiones de hasta cinco años o inhabilitación de por vida, mientras que el club mendocino también podría recibir sanciones.
Independiente Rivadavia atraviesa uno de los mejores momentos deportivos de su historia tras clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su grupo. Sin embargo, en las últimas horas apareció una situación que generó fuerte preocupación en Mendoza: la Conmebol recibió un informe relacionado con apuestas deportivas que involucra al mediocampista Tomás Bottari.
Según reveló Globo Esporte, la sospecha está vinculada a la tarjeta amarilla que recibió Bottari durante el empate 1-1 frente a Fluminense, disputado el pasado 6 de mayo en Mendoza por la cuarta fecha del Grupo C. El reporte detectó un “volumen anormal” de apuestas en una casa de juegos de azar argentina sobre esa amonestación específica, lo que activó las alertas dentro de la Confederación Sudamericana.
La jugada que quedó bajo la lupa de la Conmebol
La acción ocurrió a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Bottari cortó con la mano un avance rápido del conjunto brasileño y el árbitro uruguayo Gustavo Tejera le mostró la amarilla de inmediato. Según detalló el medio brasileño, esa fue la primera infracción del volante en el partido y terminó siendo su única amonestación en toda la actual edición de la Copa Libertadores.
La Conmebol evitó realizar comentarios públicos sobre el tema, aunque las investigaciones ya quedaron bajo la órbita de la Unidad Disciplinaria del organismo. El Código Disciplinario contempla sanciones severas para casos de manipulación vinculados a apuestas deportivas: desde suspensiones de hasta cinco años hasta inhabilitaciones de por vida para ejercer actividades relacionadas con el fútbol. Incluso, si se comprobara una irregularidad, el club también podría afrontar sanciones deportivas.
Bottari, una de las piezas importantes del equipo dirigido por Alfredo Berti, llegó a Independiente Rivadavia en 2025 y ya disputó 50 partidos con la camiseta de la Lepra. Mientras tanto, el equipo mendocino intentará mantenerse enfocado en lo futbolístico: ya aseguró el primer puesto del grupo y cerrará su participación en la fase inicial el próximo miércoles frente a Bolívar en Bolivia.