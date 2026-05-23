Polémica en la Libertadores: un jugador de Independiente Rivadavia quedó bajo investigación por apuestas

Según reveló Globo Esporte, la sospecha está vinculada a la tarjeta amarilla que recibió Bottari durante el empate 1-1 frente a Fluminense, disputado el pasado 6 de mayo en Mendoza por la cuarta fecha del Grupo C. El reporte detectó un “volumen anormal” de apuestas en una casa de juegos de azar argentina sobre esa amonestación específica, lo que activó las alertas dentro de la Confederación Sudamericana.