Forbes reveló cuáles son los 10 deportistas que más dinero ganan en el mundo: qué lugar ocupa Messi

El crecimiento económico de Lionel Messi fuera de las canchas

El informe también remarcó el fuerte impacto económico que generó la presencia del argentino en la MLS. Inter Miami alcanzó una valuación cercana a los 1.450 millones de dólares y se transformó en el club más valioso de Estados Unidos. Además, Messi amplió su participación empresarial con inversiones en restaurantes, propiedades y hasta la compra del UE Cornellá de España.