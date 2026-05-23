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Forbes reveló cuáles son los 10 deportistas que más dinero ganan en el mundo: qué lugar ocupa Messi

El capitán argentino integra nuevamente el podio de los deportistas mejor pagos del planeta gracias a sus contratos deportivos y negocios comerciales.

Forbes reveló cuáles son los 10 deportistas que más dinero ganan en el mundo: qué lugar ocupa Messi
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Forbes publicó el ranking 2026 de los deportistas mejor pagados del mundo; Lionel Messi quedó tercero con 140 millones de dólares, superado por Cristiano Ronaldo y Canelo Álvarez.
  • El capitán argentino sumó ingresos por contratos deportivos y comerciales, potenciado por su llegada al Inter Miami, club que alcanzó una valuación de 1.450 millones de dólares.
  • Los diez atletas líderes acumularon más de 1.400 millones de dólares, consolidando un negocio global cada vez más dominado por los derechos de imagen y las inversiones externas.
Resumen generado con IA

La revista Forbes publicó su tradicional ranking de los deportistas mejor pagos del planeta y Lionel Messi volvió a aparecer entre los primeros puestos. El capitán de la selección argentina quedó tercero en la lista correspondiente a 2026, solamente por detrás de Cristiano Ronaldo y del boxeador mexicano Canelo Álvarez.

Según el informe, Messi acumuló ingresos estimados en 140 millones de dólares durante el último año, divididos en partes iguales entre contratos deportivos y acuerdos comerciales. Forbes destacó además el crecimiento de su patrimonio personal desde su llegada al Inter Miami, impulsado por inversiones inmobiliarias, nuevos negocios y participaciones en distintos proyectos vinculados al fútbol.

El crecimiento económico de Lionel Messi fuera de las canchas

El informe también remarcó el fuerte impacto económico que generó la presencia del argentino en la MLS. Inter Miami alcanzó una valuación cercana a los 1.450 millones de dólares y se transformó en el club más valioso de Estados Unidos. Además, Messi amplió su participación empresarial con inversiones en restaurantes, propiedades y hasta la compra del UE Cornellá de España.

El ranking volvió a ser encabezado por Cristiano Ronaldo, que alcanzó ingresos estimados en 300 millones de dólares gracias a su contrato con Al-Nassr y sus acuerdos comerciales. El portugués quedó por delante de Canelo Álvarez, quien registró ganancias cercanas a los 170 millones después de sus últimas peleas millonarias y contratos vinculados al mercado saudí.

Detrás de Messi aparecen figuras como LeBron James, Shohei Ohtani, Stephen Curry, Karim Benzema y Lewis Hamilton. Según Forbes, los diez deportistas mejor pagos del mundo superaron en conjunto los 1.400 millones de dólares durante el último año, consolidando un negocio global cada vez más dominado por contratos comerciales, inversiones y derechos de imagen.

Los 10 deportistas mejor pagos del mundo en 2026, según Forbes

1- Cristiano Ronaldo – fútbol

2- Canelo Álvarez – boxeo

3- Lionel Messi – fútbol

4- LeBron James – básquet

5- Shohei Ohtani – béisbol

6- Stephen Curry – básquet

7- Jon Rahm – golf

8- Karim Benzema – fútbol

9- Kevin Durant – básquet

10- Lewis Hamilton – Fórmula 1

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolInter Miami
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