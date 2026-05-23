Violento asalto a una leyenda de la Fórmula 1: entraron a su casa, lo golpearon y escaparon

De acuerdo con la información difundida por la prensa europea, los ladrones amenazaron a la familia y obligaron a uno de los hijos de Prost a abrir la caja fuerte de la casa. En medio del episodio, el francés recibió un golpe que le provocó una herida leve en la cabeza. Aunque las lesiones no fueron de gravedad, el hecho generó conmoción entre sus allegados y dentro del ambiente del automovilismo internacional.