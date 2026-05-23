Violento asalto a una leyenda de la Fórmula 1: entraron a su casa, lo golpearon y escaparon

Resumen para apurados
- El tetracampeón de F1 Alain Prost fue golpeado y asaltado el martes por encapuchados en su casa de Nyon, Suiza, quienes buscaban objetos de valor y huyeron tras el robo.
- Los asaltantes forzaron al hijo de Prost a abrir la caja fuerte para robar objetos de valor. El caso se suma a una ola de al menos 18 robos similares en la región durante 2025.
- La Fiscalía del Cantón de Vaud inició una investigación y busca colaboración internacional, ya que se sospecha que la banda organizada huyó hacia el territorio francés.
Alain Prost, una de las máximas leyendas de la Fórmula 1, sufrió un violento robo en su domicilio de Nyon, una exclusiva ciudad ubicada en Suiza, cerca del lago Lemán. Según informó el portal suizo Blick, un grupo de delincuentes enmascarados irrumpió en la vivienda familiar el pasado martes por la mañana y protagonizó un asalto que terminó con el expiloto herido.
De acuerdo con la información difundida por la prensa europea, los ladrones amenazaron a la familia y obligaron a uno de los hijos de Prost a abrir la caja fuerte de la casa. En medio del episodio, el francés recibió un golpe que le provocó una herida leve en la cabeza. Aunque las lesiones no fueron de gravedad, el hecho generó conmoción entre sus allegados y dentro del ambiente del automovilismo internacional.
El objetivo de los delincuentes y la investigación en Suiza
Los investigadores creen que los asaltantes buscaban específicamente relojes de lujo y otros objetos de alto valor económico. El caso se suma a una creciente ola de robos similares registrados en la región del lago Lemán, donde bandas organizadas apuntan contra viviendas de alto perfil. Solo durante 2025 ya se denunciaron al menos 18 hechos con características parecidas.
Las autoridades suizas sospechan que los responsables escaparon hacia Francia poco después del asalto, por lo que solicitaron colaboración internacional para intentar identificarlos. La Fiscalía del Cantón de Vaud confirmó que ya existe una denuncia penal abierta y que la investigación continúa en marcha.
Prost, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, es considerado una de las grandes figuras de la historia de la categoría. A lo largo de su carrera consiguió 51 victorias y compartió pista con pilotos emblemáticos como Niki Lauda, Ayrton Senna y Nigel Mansell, construyendo un legado que todavía lo mantiene como una referencia absoluta dentro del automovilismo mundial.