Eduardo Coudet tomó una sorpresiva medida para la final del Torneo Apertura ante Belgrano

Resumen para apurados
- Eduardo Coudet decidió viajar con todo el plantel de River a Córdoba para enfrentar a Belgrano este domingo en la final del Apertura, buscando fortalecer la unión del grupo.
- La medida incluye a lesionados y no convocados, omitiendo la lista tradicional. El equipo define el once titular en Ezeiza antes de partir hacia el estadio Mario Alberto Kempes.
- Este gesto simbólico busca potenciar el aspecto emocional del plantel ante un partido decisivo. Un triunfo consagrará la gestión de Coudet y consolidará la mística del equipo.
River ya vive la cuenta regresiva para la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y, a horas del viaje rumbo a Córdoba, Eduardo Coudet tomó una decisión que llamó la atención dentro del mundo riverplatense. Más allá de la formación titular y de las cuestiones tácticas, el entrenador apostó por un gesto simbólico para fortalecer al grupo en uno de los partidos más importantes de la temporada.
Luego del entrenamiento realizado en el predio de Ezeiza, el cuerpo técnico avanzó en la definición del equipo que saldrá a la cancha este domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes. Aunque gran parte de la alineación parece estar confirmada, la práctica final podría dejar alguna sorpresa de último momento antes de la definición del campeonato.
La principal novedad pasó por fuera de lo futbolístico. Coudet decidió que todos los futbolistas del plantel profesional viajen a Córdoba, incluso aquellos que están lesionados o que no tendrán posibilidades de integrar el banco de suplentes. De esta manera, River no difundirá una lista tradicional de convocados y la delegación estará conformada por la totalidad del plantel, además del cuerpo técnico y los dirigentes.
La decisión de Eduardo Coudet que busca fortalecer al grupo
La medida apunta a reforzar el sentido de pertenencia y generar un clima de unidad total antes de la final. La intención del entrenador es que cada jugador se sienta parte del partido decisivo, independientemente de si tendrá participación dentro del campo de juego. Dentro del plantel entienden que este tipo de gestos puede influir en el aspecto emocional de una definición de semejante magnitud.
River partirá rumbo a Córdoba alrededor de las 19 y tiene previsto arribar a la capital provincial cerca de las 20.30. El partido frente a Belgrano se jugará este domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y Leandro Rey Hilfer a cargo del VAR.