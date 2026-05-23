Eduardo Coudet tomó una sorpresiva medida para la final del Torneo Apertura ante Belgrano

La principal novedad pasó por fuera de lo futbolístico. Coudet decidió que todos los futbolistas del plantel profesional viajen a Córdoba, incluso aquellos que están lesionados o que no tendrán posibilidades de integrar el banco de suplentes. De esta manera, River no difundirá una lista tradicional de convocados y la delegación estará conformada por la totalidad del plantel, además del cuerpo técnico y los dirigentes.