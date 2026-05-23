Video: Franco Colapinto brilló en la largada de la Sprint de Canadá y terminó al borde de los puntos

Resumen para apurados
- El piloto Franco Colapinto finalizó noveno en la carrera Sprint del GP de Canadá este fin de semana tras remontar desde el puesto 13 con una gran largada en Montreal.
- Tras unas prácticas complejas, el piloto de Alpine largó 13°, ganó dos lugares en la primera curva y superó a rivales como Carlos Sainz antes de sufrir desgaste de neumáticos.
- El noveno puesto deja sensaciones muy positivas para la clasificación y la carrera principal del GP de Canadá, consolidando la confianza de Colapinto en la categoría.
La Sprint del Gran Premio de Canadá volvió a tener a Franco Colapinto como uno de los grandes protagonistas del fin de semana. El piloto argentino realizó una espectacular largada en Montreal, ganó posiciones desde los primeros metros y terminó noveno, muy cerca de ingresar a la zona de puntos en la carrera corta de la Fórmula 1.
Después de un arranque complicado durante las prácticas, Colapinto reaccionó con una actuación sólida y agresiva. Largó desde el puesto 13 y rápidamente avanzó dos lugares gracias a una maniobra precisa en la primera curva, donde evitó incidentes y aprovechó los espacios para meterse de lleno en el pelotón principal.
ð¨Â¡LA LARGADA DE FRANCO COLAPINTO EN LA SPRINT DE CANADÃ!— 43 â (@ColapintoFiles) May 23, 2026
P13 â> P11 pic.twitter.com/tDm4uFeusf
La gran reacción de Franco Colapinto tras un inicio complicado del fin de semana
A lo largo de la Sprint, el argentino sostuvo un ritmo competitivo y consiguió superar a rivales importantes como Isack Hadjar y Carlos Sainz. Con buenas maniobras y firmeza en defensa, el piloto de Alpine volvió a demostrar personalidad en una categoría donde cada detalle suele marcar diferencias mínimas.
En las vueltas finales, Colapinto intentó descontarle distancia a Arvid Lindblad para pelear por el octavo lugar y sumar puntos, aunque el desgaste de neumáticos y la falta de ritmo en el cierre le impidieron completar la remontada. De todos modos, el noveno puesto dejó sensaciones muy positivas de cara a la clasificación y la carrera principal del Gran Premio de Canadá.