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Video: Franco Colapinto brilló en la largada de la Sprint de Canadá y terminó al borde de los puntos

El piloto argentino partió desde el puesto 13 y protagonizó una de las mejores salidas de la carrera en Montreal.

Video: Franco Colapinto brilló en la largada de la Sprint de Canadá y terminó al borde de los puntos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El piloto Franco Colapinto finalizó noveno en la carrera Sprint del GP de Canadá este fin de semana tras remontar desde el puesto 13 con una gran largada en Montreal.
  • Tras unas prácticas complejas, el piloto de Alpine largó 13°, ganó dos lugares en la primera curva y superó a rivales como Carlos Sainz antes de sufrir desgaste de neumáticos.
  • El noveno puesto deja sensaciones muy positivas para la clasificación y la carrera principal del GP de Canadá, consolidando la confianza de Colapinto en la categoría.
Resumen generado con IA

La Sprint del Gran Premio de Canadá volvió a tener a Franco Colapinto como uno de los grandes protagonistas del fin de semana. El piloto argentino realizó una espectacular largada en Montreal, ganó posiciones desde los primeros metros y terminó noveno, muy cerca de ingresar a la zona de puntos en la carrera corta de la Fórmula 1.

Después de un arranque complicado durante las prácticas, Colapinto reaccionó con una actuación sólida y agresiva. Largó desde el puesto 13 y rápidamente avanzó dos lugares gracias a una maniobra precisa en la primera curva, donde evitó incidentes y aprovechó los espacios para meterse de lleno en el pelotón principal.

La gran reacción de Franco Colapinto tras un inicio complicado del fin de semana

A lo largo de la Sprint, el argentino sostuvo un ritmo competitivo y consiguió superar a rivales importantes como Isack Hadjar y Carlos Sainz. Con buenas maniobras y firmeza en defensa, el piloto de Alpine volvió a demostrar personalidad en una categoría donde cada detalle suele marcar diferencias mínimas.

En las vueltas finales, Colapinto intentó descontarle distancia a Arvid Lindblad para pelear por el octavo lugar y sumar puntos, aunque el desgaste de neumáticos y la falta de ritmo en el cierre le impidieron completar la remontada. De todos modos, el noveno puesto dejó sensaciones muy positivas de cara a la clasificación y la carrera principal del Gran Premio de Canadá.

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