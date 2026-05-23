Video: Franco Colapinto brilló en la largada de la Sprint de Canadá y terminó al borde de los puntos

En las vueltas finales, Colapinto intentó descontarle distancia a Arvid Lindblad para pelear por el octavo lugar y sumar puntos, aunque el desgaste de neumáticos y la falta de ritmo en el cierre le impidieron completar la remontada. De todos modos, el noveno puesto dejó sensaciones muy positivas de cara a la clasificación y la carrera principal del Gran Premio de Canadá.