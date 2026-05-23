Golpe durísimo para Boca: Merentiel se lesionó y no jugará el duelo decisivo contra Universidad Católica

Miguel Merentiel sufrió una lesión muscular y quedó descartado para el partido que Boca jugará ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. El delantero uruguayo no participó de los últimos entrenamientos con normalidad y este sábado se confirmó la dolencia, aunque todavía resta el parte médico oficial del club. La baja representa un golpe importante para Claudio Úbeda, que pierde a uno de sus atacantes titulares en un encuentro decisivo para la clasificación a octavos de final.