Golpe durísimo para Boca: Merentiel se lesionó y no jugará el duelo decisivo contra Universidad Católica

Resumen para apurados
- Este sábado se confirmó que el delantero Miguel Merentiel sufrió una lesión y no jugará el partido clave de Boca ante Universidad Católica en La Bombonera por la Copa Libertadores.
- El atacante arrastraba molestias tras el duelo ante Cruzeiro. Su desgarro se suma a la lesión de Adam Bareiro, dejando al técnico Claudio Úbeda sin sus dos delanteros titulares.
- Úbeda deberá rearmar la ofensiva con variantes como Giménez o Romero para un duelo donde Boca está obligado a ganar, bajo un arbitraje de Wilmar Roldán que preocupa al club.
Miguel Merentiel sufrió una lesión muscular y quedó descartado para el partido que Boca jugará ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. El delantero uruguayo no participó de los últimos entrenamientos con normalidad y este sábado se confirmó la dolencia, aunque todavía resta el parte médico oficial del club. La baja representa un golpe importante para Claudio Úbeda, que pierde a uno de sus atacantes titulares en un encuentro decisivo para la clasificación a octavos de final.
El delantero había disputado los 90 minutos en la derrota frente a Cruzeiro y luego fue apartado de las prácticas por precaución, al igual que Marco Pellegrino. Finalmente, los estudios determinaron que sufrió un desgarro y no podrá estar el jueves en La Bombonera, en un partido donde Boca estará obligado a ganar para seguir con vida en el torneo continental.
La lesión de Merentiel se suma además a la de Adam Bareiro, quien también quedó afuera por una molestia muscular. “Bareiro presenta lesión muscular del complejo aductor y recto anterior del abdomen izquierdo”, había informado Boca días atrás. De esta manera, Úbeda se quedó sin sus dos delanteros titulares a pocos días de uno de los encuentros más importantes del semestre.
Ante este panorama, el entrenador deberá rearmar el ataque y buscar variantes ofensivas para enfrentar al conjunto chileno. Los nombres que aparecen como principales opciones son Milton Giménez, Ángel Romero y Exequiel Zeballos, mientras que también podría reaparecer Alan Velasco dependiendo de la lista final de convocados.
Boca y un antecedente que preocupa con Wilmar Roldán
La Conmebol confirmó que el árbitro del partido será el colombiano Wilmar Roldán, un juez con extensa experiencia internacional pero con antecedentes que generan preocupación en Boca. Dirigió 18 partidos del Xeneize, con un saldo de ocho triunfos, cuatro empates y seis derrotas, entre ellas las finales de la Copa Libertadores 2012 ante Corinthians y 2023 frente a Fluminense.