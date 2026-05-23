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Conmoción en la Fórmula 1: Alain Prost fue golpeado y asaltado en su casa de Suiza

El tetracampeón del mundo sufrió heridas en la cabeza tras un violento robo. Los delincuentes amenazaron a su hijo y se llevaron un millonario botín.

Conmoción en la Fórmula 1: Alain Prost fue golpeado y asaltado en su casa de Suiza
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Alain Prost, tetracampeón de F1, fue golpeado y asaltado en su casa de Suiza por delincuentes que robaron un botín millonario y amenazaron a su familia.
  • Los atacantes golpearon al piloto en la cabeza y amenazaron a su hijo para abrir la caja fuerte. Tras el asalto, los sospechosos huyeron y aún no fueron identificados.
  • Debido al trauma emocional, la familia Prost decidió abandonar temporalmente Europa para refugiarse en Dubái, mientras la fiscalía suiza continúa con la investigación.
Resumen generado con IA

El mundo del automovilismo se encuentra conmocionado tras conocerse el violento asalto que sufrió Alain Prost en su residencia de Suiza. El legendario piloto francés, cuatro veces campeón de la Fórmula 1 y protagonista de la rivalidad más icónica de la historia junto a Ayrton Senna, fue atacado por un grupo de delincuentes que irrumpió en su hogar con extrema agresividad.

Según reportes locales, Prost fue golpeado en la cabeza para forzarlo a entregar dinero y objetos de valor. La violencia de la escena escaló cuando los asaltantes amenazaron a uno de los hijos del ex piloto para obligarlo a abrir una caja fuerte. Tras concretar el robo, los delincuentes huyeron sin dejar rastro.

Aunque la familia se encuentra fuera de peligro físico, el impacto emocional ha sido profundo. La fiscalía suiza, que aún no logró identificar a los sospechosos, recomendó asistencia psicológica inmediata para las víctimas. Ante el trauma vivido, "El Profesor" y su entorno habrían decidido abandonar Europa temporalmente para refugiarse en su domicilio de Dubái.

Alain Prost y su familia abandonaron temporalmente el domicilio que fue asaltado en Suiza. Hasta el momento, ninguno de los afectados emitió un comunicado oficial para referirse al tema.

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