Conmoción en la Fórmula 1: Alain Prost fue golpeado y asaltado en su casa de Suiza

El mundo del automovilismo se encuentra conmocionado tras conocerse el violento asalto que sufrió Alain Prost en su residencia de Suiza. El legendario piloto francés, cuatro veces campeón de la Fórmula 1 y protagonista de la rivalidad más icónica de la historia junto a Ayrton Senna, fue atacado por un grupo de delincuentes que irrumpió en su hogar con extrema agresividad.