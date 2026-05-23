Manifestantes coparon Madrid para exigir la renuncia de Pedro Sánchez

Las cifras sobre la convocatoria variaron según las fuentes: mientras autoridades locales estimaron la participación en torno a las 40.000 personas, los organizadores aseguraron que la asistencia duplicó ese número. Más allá de la disputa por los números, la imagen fue la de una protesta de gran magnitud, con banderas españolas y consignas que apuntaron tanto a la presunta corrupción del Ejecutivo como a la política migratoria.