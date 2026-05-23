Lituania cubre el 74% de su demanda eléctrica con viento, sol y biomasa

Resumen para apurados
- Lituania cubrió el 74% de su demanda eléctrica con energías renovables en 2025, logrando independencia de combustibles rusos, según destacó el Parlamento Europeo.
- Esta rápida transición de cuatro años se impulsó mediante energía solar y eólica, multiplicando los hogares autogeneradores de electricidad de 18.800 a más de 174.000.
- El modelo sirve de ejemplo para Argentina, que posee recursos óptimos pero enfrenta trabas de financiamiento y de infraestructura de transmisión para expandir su matriz.
En una conferencia celebrada la semana pasada en el Parlamento Europeo, Lituania fue elogiada por haber protagonizado la transformación más rápida de la electricidad renovable en la Unión Europea (UE) en los últimos cuatro años, lo que le ha permitido convertirse en el primer país de Europa en lograr la "independencia total de los combustibles fósiles rusos".
En 2025 su capacidad de energía solar y eólica creció a un ritmo récord, logrando que las energías renovables cubran cerca del 74% de su demanda eléctrica local. El número de hogares y empresas que producen su propia electricidad renovable, por ejemplo con paneles solares en los techos, ha pasado de 18.800 en 2021 a la impresionante cifra de 174.500 en 2025.
El extra
Podría suponerse que está totalmente relacionado con evitar las complicaciones del actual conflicto en Medio Oriente, pero siempre el blanco de las políticas energéticas estuvo en frenar la influencia rusa. De rebote la estrategia sí termina generando un escudo contra las crisis en Medio Oriente.
Al producir casi toda su electricidad con viento, sol y biomasa propios, a Lituania ya no le importa tanto si el precio del barril de petróleo sube debido tensiones entre Irán e Israel o si están bajo amenaza las rutas marítimas clave como el Estrecho de Ormuz. Lituania le está marcando la jugada al resto de Europa -y el mundo también- para que dejen de depender del gas o petróleo de regímenes inestables (ya sean del golfo Pérsico o de la estepa rusa).
¿Puede pensarse algo similar en Argentina?
En el país se mezcla un potencial infinito y frustración por oportunidades perdidas. Hay viento en la Patagonia, de los mejores del planeta porque sopla fuerte y parejo casi todo el año, y en el norte (el NOA) hay una radiación solar ideal para instalar parques gigantes.
Para imitar a Lituania con éxito falta solucionar el problema principal que es el transporte de la electricidad porque no hay cables suficientes para traerla. Construir nuevas líneas requiere inversiones de miles de millones de dólares que el Estado hoy no tiene y los privados todavía dudan en poner.
El financiamiento es un drama porque la inversión en energías renovables requiere poner toda la plata junta al principio para comprar molinos, paneles, y después se pagan solos porque el viento y el sol son gratis.
Pero si para conseguir un crédito Argentina tiene que pagar tasas de interés altísimas por el "riesgo país", los proyectos se vuelven económicamente inviables o carísimos. Para alcanzar el nivel de Lituania, el país necesita terminar de ordenar su macroeconomía, bajar el riesgo país y diseñar un plan nacional para ampliar las líneas de transmisión eléctrica.