Lituania cubre el 74% de su demanda eléctrica con viento, sol y biomasa

Al producir casi toda su electricidad con viento, sol y biomasa propios, a Lituania ya no le importa tanto si el precio del barril de petróleo sube debido tensiones entre Irán e Israel o si están bajo amenaza las rutas marítimas clave como el Estrecho de Ormuz. Lituania le está marcando la jugada al resto de Europa -y el mundo también- para que dejen de depender del gas o petróleo de regímenes inestables (ya sean del golfo Pérsico o de la estepa rusa).