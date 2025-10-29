El cielo de Europa se llenó de unos enigmáticos globos y la orden es disparar sin preguntar

La irrupción de globos aerostáticos de contrabandistas sería una nueva variación de la guerra híbrida que desde Rusia y Bielorrusia ―su más estrecho aliado en Europa― se estaría lanzando sobre los países de la OTAN. En los últimos meses, se produjeron diversas variantes como la irrupción de drones que obligan a cerrar el espacio aéreo o a clausurar aeropuertos civiles para evitar riesgos de accidentes.