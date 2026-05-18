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Para qué sirve arrojar cáscaras de cebolla sobre las brasas del asado

Conocé por qué este recurso ayuda a controlar las llamas y mejora la cocción sin apagar el fuego.

Para qué sirve arrojar cáscaras de cebolla sobre las brasas del asado
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Los parrilleros argentinos utilizan cáscaras de cebolla sobre las brasas durante el asado para controlar llamaradas de grasa y aromatizar la carne de forma natural y efectiva.
  • Esta técnica tradicional aprovecha los aceites de la cáscara para generar un humo suave que regula la combustión y repele insectos, evitando que el fuego arruine la cocción.
  • El truco destaca como un recurso sustentable y económico que mejora la calidad del asado hogareño, consolidándose entre los secretos indispensables para optimizar la parrilla.
Resumen generado con IA

A la hora de cocinar un asado, cada parrillero tiene trucos y secretos que le dan un toque distinto a esta preparación. Sin embargo, hay uno de ellos que puede ser útil en momentos claves de la cocción: tirar cáscaras de cebolla sobre las brasas.

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Aunque muchas veces terminan en la basura, estas cáscaras pueden cumplir una función concreta mientras cocinás el asado. La clave está en saber cuál es el momento ideal para aplicarlas.

Para qué sirve arrojar cáscaras de cebolla en las brasas

Cuando las cáscaras de la cebolla entran en contacto con las brasas, se queman lentamente y desprenden un humo particular debido a los aceites naturales y compuestos aromáticos que todavía conservan. Esto hace mejorar al asado, porque:

Ayudan a bajar pequeñas llamas cuando cae grasa sobre las brasas.

Generan un humo más suave y menos agresivo, en comparación con otros residuos.

Colaboran con una combustión más pareja, sin alterar demasiado la temperatura.

Ayudan a espantar insectos alrededor del fuego.

Por eso, algunos asadores las usan como un recurso casero para controlar el fuego sin apagarlo.

Cuál es el momento ideal para tirar las cáscaras de cebolla

Las más efectivas son las capas secas externas de la cebolla, especialmente si todavía conservan algo de humedad natural. Para obtener mejores resultados, se recomienda:

Usar cáscaras limpias y sin restos de aceite.

Evitar cebollas condimentadas o cocidas.

No tirar demasiadas juntas para que el humo no invada el sabor de la carne.

Combinarlas con brasas ya estabilizadas.

Uno de los problemas más comunes en la parrilla ocurre cuando la grasa cae sobre las brasas, ya que aparecen llamaradas. Esto quema la carne por afuera, genera sabor amargo y arruina la cocción.

En caso de aplicar este truco, hay que tener en cuenta que las cáscaras muy secas pueden prenderse rápido y generar demasiado humo de golpe, mientras que las ligeramente húmedas suelen quemarse de manera más lenta y controlada.

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