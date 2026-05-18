Proponen una licencia invernal de cinco días para trabajadores municipales en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- El concejal Carlos Ale presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para otorgar una licencia invernal de cinco días a empleados municipales en julio.
- La medida beneficia a agentes con un año de antigüedad y busca conciliar la labor municipal con el receso escolar. El Ejecutivo garantizará guardias para no afectar servicios básicos.
- La iniciativa busca modernizar y humanizar el empleo público local. De aprobarse, sentaría un precedente en la gestión administrativa para equilibrar la vida familiar y laboral.
El concejal Carlos Ale presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para establecer una licencia invernal destinada a los trabajadores municipales.
La iniciativa propone otorgar un receso administrativo de cinco días hábiles corridos durante el mes de julio para los empleados de la administración pública municipal con al menos un año de antigüedad.
Según el edil, la propuesta busca modernizar la organización administrativa del municipio, mejorar las condiciones laborales y acompañar la realidad cotidiana de miles de familias tucumanas durante el receso escolar de invierno. "El Estado no puede seguir funcionando con estructuras pensadas hace décadas, desconectadas de la realidad de los trabajadores. Hay que humanizar el empleo público y entender que detrás de cada agente municipal hay una familia", sostuvo.
El proyecto remarca que durante el invierno se producen modificaciones en las dinámicas familiares y educativas, especialmente para aquellos trabajadores que tienen hijos menores a cargo, lo que genera dificultades de organización y mayores exigencias económicas y logísticas. La iniciativa también toma como antecedentes experiencias implementadas en otras jurisdicciones del país y antecedentes administrativos existentes dentro del propio municipio de San Miguel de Tucumán.
Además, la iniciativa aclara que la implementación de esta licencia no afectará la continuidad de los servicios esenciales, ya que el Departamento Ejecutivo Municipal quedará facultado para establecer cronogramas, guardias mínimas y mecanismos organizativos que garanticen el normal funcionamiento de las distintas áreas. De esta manera, se busca equilibrar el derecho al descanso de los trabajadores con la necesidad de mantener operativas las prestaciones básicas que la ciudadanía requiere.
¿Cuándo se analizará el proyecto?
"La verdadera modernización del Estado no pasa solamente por discursos o slogans. Pasa por construir una administración más eficiente, pero también más humana", agregaron desde el espacio del edil.
La iniciativa ya ingresó formalmente al Concejo y comenzará a ser analizada en comisión en las próximas semanas. De ser aprobada, la licencia invernal regiría a partir del próximo mes de julio, coincidiendo con el receso escolar, y beneficiaría a una amplia cantidad de trabajadores municipales que enfrentan cada año el desafío de organizar el cuidado de sus hijos durante las vacaciones de invierno.