Proponen una licencia invernal de cinco días para trabajadores municipales en San Miguel de Tucumán

Además, la iniciativa aclara que la implementación de esta licencia no afectará la continuidad de los servicios esenciales, ya que el Departamento Ejecutivo Municipal quedará facultado para establecer cronogramas, guardias mínimas y mecanismos organizativos que garanticen el normal funcionamiento de las distintas áreas. De esta manera, se busca equilibrar el derecho al descanso de los trabajadores con la necesidad de mantener operativas las prestaciones básicas que la ciudadanía requiere.