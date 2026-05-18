¿La autoayuda perjudica más de lo que ayuda? Lo que explican los especialistas

El universo del crecimiento personal atraviesa una expansión sostenida impulsada por libros, pódcast y cursos de todo tipo. Sin embargo, la psicología advierte sobre una contradicción cada vez más frecuente: muchas personas creen estar avanzando en su desarrollo simplemente por consumir ese contenido, aunque en la práctica no modifiquen sus hábitos ni generen cambios concretos. Este fenómeno responde a una confusión cerebral entre la llamada “ilusión de competencia” y una transformación real.