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¿La autoayuda perjudica más de lo que ayuda? Lo que explican los especialistas

Aunque el consumo de libros, pódcast y cursos de autoayuda crece cada vez más, especialistas en psicología advierten que incorporar información no siempre se traduce en cambios reales. Según explican, el cerebro puede generar una falsa sensación de progreso que termina frenando la acción concreta y, con ella, el verdadero crecimiento personal.

¿La autoayuda perjudica más de lo que ayuda? Lo que explican los especialistas Psicología
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en psicología advierten que el auge de la autoayuda genera una falsa sensación de progreso que frena cambios reales debido a la "ilusión de competencia" cerebral.
  • El cerebro libera químicos placenteros al adquirir datos, lo que reduce el impulso de actuar. Expertos señalan que el consumo teórico sirve como refugio ante el miedo al fracaso.
  • Entender la brecha entre el saber y el hacer es clave para evitar el estancamiento. Se requiere superar la comodidad del aprendizaje pasivo para lograr transformaciones tangibles.
Resumen generado con IA

El universo del crecimiento personal atraviesa una expansión sostenida impulsada por libros, pódcast y cursos de todo tipo. Sin embargo, la psicología advierte sobre una contradicción cada vez más frecuente: muchas personas creen estar avanzando en su desarrollo simplemente por consumir ese contenido, aunque en la práctica no modifiquen sus hábitos ni generen cambios concretos. Este fenómeno responde a una confusión cerebral entre la llamada “ilusión de competencia” y una transformación real.

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La brecha existente no deriva de pereza ni falta en disciplina individual. El cerebro otorga recompensas químicas gratificantes al adquirir datos nuevos, emulando sensaciones propias ante un éxito tangible. Así, el aprendizaje funciona como consuelo momentáneo frente a realidades estáticas.

El refugio en la información

La adquisición de conocimientos teóricos sobre hábitos saludables activa respuestas emocionales placenteras. Dicha "sensación prematura de plenitud" disminuye considerablemente el impulso necesario para ejecutar acciones concretas. Según Peter Gollwitzer, identificar metas públicamente genera satisfacción anticipada que frena los resultados finales.

Según Timothy Pychyl, este problema radica esencialmente en regulación afectiva deficiente. Ciertos individuos utilizan aquel estudio como escape frente al miedo o una inseguridad profunda. El alivio inmediato obtenido mediante lectura reemplaza erróneamente toda urgencia por enfrentar desafíos reales.

Mecanismos de defensa y estancamiento

Consumir contenido sobre autoayuda crea espacios protegidos donde el riesgo desaparece totalmente. Alguna investigación mediante Universidad Princeton vincula la procrastinación con pavor extremo al fracaso rotundo. Aquel proceso para recabar datos evita cometer errores públicos, resguardando así identidad del interesado. Bajo esta forma, sujetos mantienen una imagen idealizada sin realizar esfuerzos genuinos.

Ciertas pruebas efectuadas en alumnos bajo rama jurídica demuestran los motivos para anunciar metas y reducir perseverancia académica. El reconocimiento externo valida un crecimiento personal imaginario antes de alcanzar hitos verdaderos. Especialistas mencionan la "brecha entre saber y hacer" concluyendo que ninguna teoría sustituye incomodidad inherente ante acción física. Cambios reales exigen navegar incertidumbre más allá del manual escrito.

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