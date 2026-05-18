Quiénes tienen asegurado su lugar y quiénes pelean por entrar en la lista definitiva de la selección argentina de cara al Mundial 2026

Los que parecen tener el boleto asegurado para ir al Mundial 2026

La estructura mantiene la base del equipo campeón del mundo y del ciclo más exitoso de la historia reciente del seleccionado. Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso serían los tres arqueros. Los defensores que tienen prácticamente sus lugares asegurados son Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. Entre los volantes, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios serían fijas. Mientras que los delanteros que participarían del Mundial serían Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.