Quiénes tienen asegurado su lugar y quiénes pelean por entrar en la lista definitiva de la selección argentina de cara al Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni define la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026 en Norteamérica, con 24 nombres confirmados y una base sólida de campeones vigentes.
- Con la base de Qatar 2022 liderada por Messi, el DT gestiona una renovación necesaria. La disputa por los últimos cupos enfrenta la juventud de Mastantuono con la experiencia de Acuña.
- Esta nómina marca una transición generacional clave para consolidar el dominio internacional. La elección final definirá la estrategia de Argentina para revalidar su corona mundial.
Falta cada vez menos para que selección argentina inicie la defensa del título más importante de su historia reciente. Y mientras el reloj avanza hacia el debut en el Mundial 2026, empieza a asomar una de las escenas más sensibles del ciclo de Lionel Scaloni: el momento de elegir. Porque detrás de cada lista definitiva siempre hay algo más que nombres; hay mensajes, apuestas, jerarquías y decisiones que explican hacia dónde quiere ir un equipo que ya no persigue un sueño, sino que carga con el peso de sostener una corona.
La prelista de 55 futbolistas presentada hace algunos días había dejado varias señales. La base campeona seguía firme; Lionel Messi encabezaba la estructura y la renovación comenzaba a asomar con fuerza. Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Milton Delgado y Mateo Pellegrino aparecían como símbolos de una transición inevitable que Scaloni viene administrando con inteligencia desde hace tiempo. Pero ahora llega la parte incómoda; la de reducir todo a 26 apellidos. Y ahí es donde comenzaron a aparecer las primeras pistas fuertes.
Según trascendió, la nómina tiene 24 nombres prácticamente asegurados y apenas un par de casilleros abiertos.
Los que parecen tener el boleto asegurado para ir al Mundial 2026
La estructura mantiene la base del equipo campeón del mundo y del ciclo más exitoso de la historia reciente del seleccionado. Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso serían los tres arqueros. Los defensores que tienen prácticamente sus lugares asegurados son Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. Entre los volantes, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios serían fijas. Mientras que los delanteros que participarían del Mundial serían Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.
Los nombres que pelean por los últimos lugares
En este lugar aparece la verdadera tensión de la lista ya que según lo que se conoció en las últimas horas, seis futbolistas se disputarían los últimos dos lugares. Marcos Senesi, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Cristian Medina, Mastantuono y Gianluca Prestianni correrían para intentar quedarse con los últimos boletos.
Justamente ahí aparece una de las grandes incógnitas: Mastantuono. El juvenil irrumpió con una naturalidad impactante y logró instalarse en la conversación mundialista antes incluso de consolidarse plenamente en Primera. Pero la duda parece pasar más por el contexto y el momento que por sus condiciones futbolísticas. En el cuerpo técnico nadie discute su talento, pero lo que hoy se mira de reojo es su presente en Real Madrid, y también si este Mundial llega demasiado pronto para él.
Quien parece haber recuperado terreno es Barco. El “Colo”, que había perdido algo de consideración durante algunos tramos de la temporada, hoy aparece mejor posicionado para integrar la lista definitiva; aunque creció la cotización de Marcos Acuña, cuya experiencia y levantada futbolística en los últimos partidos con River terminan inclinando la balanza a su favor.
La sensación es que Scaloni ya tiene casi todo definido. Y como ocurre siempre antes de un Mundial, mientras algunos esperan el llamado más importante de sus carreras, un país entero vuelve a ilusionarse con algo que hace apenas unos años parecía imposible; sentirse candidato natural a ganar otra Copa del Mundo.