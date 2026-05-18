Qué frutas ayudan a prevenir el resfrío y fortalecer las defensas

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de los cuadros gripales, muchas personas buscan reforzar su sistema inmunológico a través de la alimentación. Entre las opciones más recomendadas por especialistas aparecen algunas frutas ricas en vitamina C, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que ayudan a prevenir resfríos y aliviar síntomas.