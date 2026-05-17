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Arón Quiroga se quedó con los 21K de Yerba Buena y Valentina Velardez dominó los 10K

El tucumano fue el más rápido en la media maratón disputada en la "Ciudad Jardín" durante la mañana de este domingo.

VELOZ. Arón Quiroga fue el primero en llegar a la meta en los 21k de Yerba Buena. VELOZ. Arón Quiroga fue el primero en llegar a la meta en los 21k de Yerba Buena.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Arón Quiroga y Valentina Velardez ganaron los 21K y 10K de Yerba Buena, Tucumán, este domingo. La cita deportiva convocó a 2.000 corredores provenientes de 15 provincias del país.
  • Bajo un cielo nublado y clima favorable, Quiroga lideró la media maratón seguido por Corrias y Maza. En damas, Gisela Díaz venció en 21K, mientras Velardez ratificó su gran presente.
  • El evento posiciona a la 'Ciudad Jardín' como un polo del atletismo nacional, impulsando el deporte regional y atrayendo competidores de alto nivel de todo el territorio argentino.
Resumen generado con IA

El tucumano Arón Quiroga se quedó con los 21 kilómetros de Yerba Buena que se corrieron en la mañana de este domingo en la "Ciudad Jardín", mientras que la concepcionense Valentina Velardez se impuso en la instancia de 10 kilómetros. 

En una jornada con cielo nublado, los corredores disfrutaron de condiciones favorables para la competencia. La nueva edición de la competencia contó con la participación de 2.000 corredores que llegaron desde 15 provincias.

En la media maratón, Quiroga fue el más rápido y cruzó la meta en primer lugar. Lo siguieron el rionegrino Alexis Corrias y el jujeño Miguel Maza, quienes completaron el podio en la distancia más exigente de la jornada.

En la rama femenina de los 21K, la santiagueña Gisela Díaz fue la primera en llegar a la meta. Detrás de ella se ubicaron la catamarqueña Nadine Vilca y la tucumana Agustina Landers, quienes completaron el podio.

Por su parte, en los 10 kilómetros, Velardez ratificó su buen momento y se quedó con la victoria. Fue escoltada por Maira Díaz y Marcela Manzaras, que ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente.

En la competencia masculina de los 10K, el santiagueño Mauricio Garzón se impuso en la distancia. Rodrigo Godino se quedó con el segundo puesto y Mauro Neri completó el podio con el tercer lugar.

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