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Cuáles son las razas de perros que mejor toleran quedarse solas en casa

Especialistas en conducta animal revelan cuáles son las razas de perros que suelen adaptarse mejor a pasar algunas horas solas en casa. Qué características tienen y qué cuidados recomiendan para evitar estrés y ansiedad en las mascotas.

Ni ansiedad ni destrozos: las razas de perros que mejor toleran estar solas Ni ansiedad ni destrozos: las razas de perros que mejor toleran estar solas
Por Mercedes Mosca Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Especialistas revelan qué razas de perros, como Shiba Inu o Greyhound, toleran mejor la soledad en el hogar por su carácter independiente y tranquilo frente a la ausencia humana.
  • El comportamiento depende de la educación y rutina. Razas como el Basset Hound se adaptan con paseos previos y juguetes interactivos que previenen la ansiedad y conductas destructivas.
  • Elegir razas compatibles con el estilo de vida actual es clave para el bienestar animal. Se espera que una mejor información reduzca el estrés canino y fortalezca la tenencia responsable.
Resumen generado con IA

Muchas personas que trabajan o estudian fuera del hogar buscan perros que puedan adaptarse mejor a pasar algunas horas solas. Aunque ningún perro debería permanecer aislado durante largos períodos de manera habitual, especialistas en conducta animal señalan que ciertas razas suelen mostrar un carácter más independiente y tranquilo.

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La personalidad, la educación y la rutina diaria influyen en el comportamiento de cada animal, pero algunos perros tienen una mayor capacidad para mantenerse relajados cuando sus dueños no están en casa.

Las razas de perros más independientes y tranquilas

Entre las razas que suelen destacarse por su autonomía aparece el Shiba Inu. Originario de Japón, este perro se caracteriza por su comportamiento reservado, su limpieza y su capacidad para entretenerse solo sin demandar atención constante.

Sin embargo, los especialistas advierten que necesita actividad física y estimulación mental para evitar el aburrimiento y posibles conductas destructivas.

Otra raza que suele adaptarse bien a jornadas más tranquilas es el Greyhound. Aunque es conocido por su velocidad, dentro del hogar mantiene una actitud calmada y silenciosa. Después de pasear o correr, suele descansar durante varias horas, por lo que muchos expertos lo consideran una buena opción para departamentos o ambientes serenos.

También figura el Basset Hound, reconocido por su temperamento relajado y su ritmo pausado. Con una rutina estable, paseos diarios y un lugar cómodo para descansar, suele tolerar mejor los momentos de soledad.

Cómo evitar que los perros sufran estrés cuando quedan solos

Los especialistas remarcan que la raza no es el único factor importante. La socialización, la educación y el entorno influyen de manera directa en el bienestar emocional de las mascotas.

Un perro que no realiza suficiente actividad física o que carece de estímulos puede desarrollar ansiedad o estrés, incluso si pertenece a una raza considerada tranquila.

Para reducir el impacto de las ausencias, recomiendan:

  • Dejar agua fresca disponible.
  • Preparar un espacio cómodo para descansar.
  • Utilizar juguetes interactivos o dispensadores de comida.
  • Realizar paseos o juegos antes de salir de casa.
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