“Outlander” llegó a su final en Netflix: cómo terminó la exitosa serie y por qué no tendrá más temporadas

La serie Outlander llegó oficialmente a su final en Netflix y cerró una de las historias más exitosas del drama romántico y fantástico de los últimos años. Tras ocho temporadas, la ficción protagonizada por Sam Heughan y Caitríona Balfe se despidió con un episodio cargado de tensión, emociones y respuestas a algunos de los misterios más importantes de toda la saga.