Envían 122.500 paquetes de cigarrillos y 420 kilos de hojas de coca ocultos en encomiendas

Personal Gendarmería de la Sección “General Libertador San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, efectuó la apertura de 125 encomiendas que habían sido interdictadas durante el control de un camión perteneciente a una empresa de paquetería, en la provincia de Jujuy.
Como resultado de la medida, dispuesta por el Juzgado Federal de Garantías, los funcionarios constataron la existencia de 122.500 atados de cigarrillos de origen extranjero y 420 kilos de hojas de coca.
Asimismo, se procedió al secuestro del camión utilizado para el transporte de la mercadería.
Intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy.
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