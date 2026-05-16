Lawn Tennis recibirá a más de 1.200 chicos en el torneo Ángel Guastella

La propuesta busca priorizar el desarrollo, la integración y la difusión de este deporte en toda la región, especialmente brindando espacio y competencia a clubes que necesitan mayor acompañamiento. “Este encuentro se realizará todos los años y tiene como fin la Difusión y Desarrollo Regional”, solía remarcar el recordado “Profe” Guastella, una idea que continúa guiando a la organización del evento.