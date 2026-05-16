Lawn Tennis recibirá a más de 1.200 chicos en el torneo Ángel Guastella

Resumen para apurados
- El club Lawn Tennis organizará el XV Torneo Regional “Ángel Guastella” el 23 de mayo en Tucumán, reuniendo a un récord de 1.200 jóvenes de la categoría M-14 de toda la región.
- El evento contará con 26 clubes distribuidos en 34 bloques de juego. Se desarrollará en el predio del Salvador bajo el legado de Guastella para fomentar la integración del rugby.
- La final se disputará como previa del Súper Rugby Américas, posicionando a Tucumán como epicentro formativo y brindando a los juveniles visibilidad en un escenario internacional.
El rugby tucumano volverá a vivir una de sus jornadas más emblemáticas el próximo 23 de mayo con la disputa de la XV edición del Torneo Regional “Ángel Guastella”, el tradicional encuentro destinado a la categoría M-14 que organiza Lawn Tennis.
La edición 2026 marcará un récord histórico de convocatoria: participarán más de 1.200 chicos provenientes de más de 26 clubes y distribuidos en 34 bloques de juego, cifras que convertirán al certamen en el más multitudinario desde su creación.
El torneo ya se transformó en una referencia obligatoria dentro del calendario juvenil del NOA y mantiene intacto el espíritu impulsado por el histórico Ángel Guastella, uno de los grandes referentes del rugby tucumano.
La propuesta busca priorizar el desarrollo, la integración y la difusión de este deporte en toda la región, especialmente brindando espacio y competencia a clubes que necesitan mayor acompañamiento. “Este encuentro se realizará todos los años y tiene como fin la Difusión y Desarrollo Regional”, solía remarcar el recordado “Profe” Guastella, una idea que continúa guiando a la organización del evento.
Más allá de lo deportivo, el encuentro se caracteriza por el clima de camaradería entre delegaciones de distintas provincias y por el fuerte compromiso institucional de Lawn Tennis, que vuelve a abrir sus puertas para recibir a cientos de familias, entrenadores y jugadores.
Por tercer año consecutivo, el certamen mantendrá el formato de “Torneo Prejuvenil”. La fase de grupos y los principales cruces se jugarán en las seis canchas reglamentarias del predio del Salvador, el complejo anexo que posee el club.
Sin embargo, esta edición tendrá un cierre muy especial. La final se disputará en la cancha N°1 de “La Caldera del Parque”, como antesala del partido entre Tarucas y Yacaré XV por el Súper Rugby Américas.
Así, cientos de chicos tendrán la posibilidad de jugar en el escenario principal del rugby tucumano antes de un encuentro internacional. Dirigentes, padres, empleados y jugadores de divisiones superiores ya trabajan en conjunto para organizar una verdadera fiesta del rugby regional.