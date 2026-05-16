Argentinos quiere seguir firme de local y Belgrano sueña con otra hazaña

Belgrano, en cambio, llega impulsado por una gran levantada. El equipo cordobés parecía tambalear en la recta final de la fase regular, pero reaccionó a tiempo con una goleada sobre Sarmiento que le permitió clasificar y desde allí comenzó otra historia. Primero derrotó a Talleres en el clásico cordobés y luego superó con autoridad a Unión para meterse entre los cuatro mejores del campeonato. El equipo de Ricardo Zielinski tendrá además un incentivo especial: si logra avanzar, disputará la final en Córdoba, una situación que podría darle un respaldo extra más allá del reparto equitativo de entradas.