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Argentinos quiere seguir firme de local y Belgrano sueña con otra hazaña

El “Bicho” perdió apenas dos de sus últimos 25 partidos como local, mientras que el conjunto cordobés llega fortalecido por sus últimas actuaciones. Chocarán este domingo por el pase a la final del Apertura.

REFERENTE DEL ATAQUE CORDOBÉS. Lucas Passerini intentará aportar su cuota goleadora para Belgrano. REFERENTE DEL ATAQUE CORDOBÉS. Lucas Passerini intentará aportar su cuota goleadora para Belgrano.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentinos Juniors y Belgrano juegan la semifinal del Torneo Apertura este domingo a las 17 en el estadio Diego Armando Maradona para definir al primer finalista del certamen.
  • El Bicho llega con solidez en La Paternal, mientras que el Pirata atraviesa su mejor momento tras eliminar a Unión. Persiste la tensión por una polémica eliminación anterior.
  • El ganador accederá a la final por el título. Para Belgrano, avanzar significa la posibilidad única de disputar el encuentro decisivo en su provincia, ante su público en Córdoba.
Resumen generado con IA

Argentinos Juniors y Belgrano volverán a verse las caras en un duelo decisivo. Esta vez será por las semifinales del Torneo Apertura y con un lugar en la final en juego. El encuentro se disputará este domingo, desde las 17, en el estadio Diego Armando Maradona, donde el “Bicho” intentará hacer valer nuevamente su fortaleza como local frente a un “Pirata” que llega atravesando su mejor momento de la temporada.

El conjunto dirigido por Nicolás Diez viene construyendo una campaña sólida y efectiva. En octavos de final eliminó a Lanús por 2 a 0 y luego dejó en el camino a Huracán en un partido durísimo que recién pudo resolver en el tiempo suplementario gracias a un cabezazo de Tomás Molina. Además, Argentinos se sostiene en un dato que ilusiona a sus hinchas: perdió apenas dos de sus últimos 25 encuentros en La Paternal, escenario donde se hace fuerte desde el juego y la intensidad.

Belgrano, en cambio, llega impulsado por una gran levantada. El equipo cordobés parecía tambalear en la recta final de la fase regular, pero reaccionó a tiempo con una goleada sobre Sarmiento que le permitió clasificar y desde allí comenzó otra historia. Primero derrotó a Talleres en el clásico cordobés y luego superó con autoridad a Unión para meterse entre los cuatro mejores del campeonato. El equipo de Ricardo Zielinski tendrá además un incentivo especial: si logra avanzar, disputará la final en Córdoba, una situación que podría darle un respaldo extra más allá del reparto equitativo de entradas.

Como si el contexto no fuera suficiente, el partido tendrá un antecedente reciente cargado de tensión. El año pasado, Argentinos eliminó a Belgrano en las semifinales de la Copa Argentina tras un polémico penal que generó protestas del conjunto cordobés. Aquella herida aún sigue abierta y le agrega un clima especial a un cruce que promete emociones, intensidad y mucho en juego.

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