El periodista Gabriel Astrovsky encabezará en Tucumán la charla “Israel detrás de cámara”

El detrás de escena de las coberturas internacionales será el eje de una charla que se realizará en Tucumán. El periodista y corresponsal Gabriel Astrovsky encabezará el encuentro “Israel detrás de cámara”, una propuesta destinada a compartir experiencias sobre el trabajo periodístico en contextos atravesados por conflictos, política internacional y hechos de alto impacto.