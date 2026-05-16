El periodista Gabriel Astrovsky encabezará en Tucumán la charla “Israel detrás de cámara”

Resumen para apurados
- El periodista Gabriel Astrovsky brindará la charla “Israel detrás de cámara” el lunes a las 20:45 en la Kehila de Tucumán para analizar la cobertura en zonas de conflicto.
- Organizado por la OSM, el evento gratuito explora el trabajo de Astrovsky como corresponsal de América y A24, detallando la producción de noticias en escenarios internacionales.
- El encuentro busca profesionalizar la mirada sobre la información global y el rol de los medios ante hechos de alto impacto, dirigido a periodistas, estudiantes y público general.
El detrás de escena de las coberturas internacionales será el eje de una charla que se realizará en Tucumán. El periodista y corresponsal Gabriel Astrovsky encabezará el encuentro “Israel detrás de cámara”, una propuesta destinada a compartir experiencias sobre el trabajo periodístico en contextos atravesados por conflictos, política internacional y hechos de alto impacto.
La actividad se llevará a cabo el lunes, a las 20.45, en Kehila Tucumán, ubicada en Piedras 980. La entrada será gratuita, aunque se requiere inscripción previa.
Una mirada desde el territorio
Astrovsky se desempeña como corresponsal para América y A24. Durante la charla, abordará el detrás de escena de las coberturas en Israel, el trabajo diario de los medios en escenarios complejos y los procesos que intervienen en la construcción de la información internacional.
La propuesta está dirigida a periodistas, estudiantes de comunicación y también al público general interesado en la actualidad internacional y en el rol que cumplen los medios ante acontecimientos de alcance global.
El encuentro es organizado por el Departamento de Promoción de Aliá (Idud Aliá), de la Organización Sionista Mundial (OSM).
Inscripciones
Para participar de la actividad, los interesados deben inscribirse a través del sitio https://www.idudalia.org/records/register/117.