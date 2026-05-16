Una abogada y funcionaria judicial está acusada de matar a su madre e intentar asesinar a su hijo: "Me mandé una cagada"

Por su parte, la hermana de la imputada volvió a declarar y reconstruyó las comunicaciones de aquella madrugada. Contó que, tras escuchar a su hermana decir que se había mandado “una cagada”, le pidió hablar con su madre, pero la acusada cortó la llamada. Minutos después volvió a comunicarse y le dijo: “¿Vos no entendés que tu sobrino está en la vereda con la policía?”. La mujer insistió en hablar con su madre, pero nuevamente la comunicación fue interrumpida.