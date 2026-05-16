Una abogada y funcionaria judicial está acusada de matar a su madre e intentar asesinar a su hijo: "Me mandé una cagada"

Resumen para apurados
- Una funcionaria judicial de 50 años fue procesada con prisión preventiva en Don Torcuato por asesinar a su madre de 79 años e intentar asfixiar a su hijo el pasado 7 de abril.
- El adolescente logró escapar y alertar al 911. La mujer, que cursaba una licencia psiquiátrica tras un intento de suicidio previo, confesó a su hermana haber cometido el ataque fatal.
- La imputada permanece en Melchor Romero mientras peritajes psiquiátricos determinan si era imputable. El caso conmociona al ámbito judicial y espera definiciones sobre su salud mental.
Una abogada y funcionaria judicial de 50 años quedó detenida con prisión preventiva acusada de asesinar a su madre, de 79 años, e intentar matar a su hijo adolescente en una vivienda de Don Torcuato, partido de Tigre. El hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de abril pasado y la investigación avanzó en las últimas horas con el dictado de la prisión preventiva por parte de la Justicia.
La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, está imputada por homicidio agravado por el vínculo por el crimen de su madre y por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa por el ataque contra su hijo, que en ese momento tenía 14 años.
La medida fue dispuesta por el juez de Garantías del Departamento Judicial San Isidro, Ricardo Costa, a pedido del fiscal José Amallo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato.
La secuencia comenzó alrededor de las 3.40 de aquella madrugada, cuando la acusada llamó por teléfono a su hermana. “Me mandé una cagada. La policía está afuera”, alcanzó a decir antes de cortar la comunicación. Minutos después se descubrió el horror dentro de la vivienda familiar, según reconstruyó el diario La Nación.
De acuerdo con la investigación, tras asesinar a su madre la mujer intentó matar a su hijo de 14 años. El adolescente logró escapar y pedir ayuda. Primero se comunicó con un tío y luego llamó al 911. En esa comunicación con el servicio de emergencias relató que se había despertado cuando su madre intentaba ahorcarlo y ponerle papeles en la boca. “No sé qué pasó con mi abuela”, dijo el adolescente.
Cuando efectivos de la policía bonaerense y personal del Centro de Operaciones Tigre (COT) ingresaron a la casa encontraron a la mujer de 79 años sin vida en una habitación, con una almohada sobre el rostro. Presentaba manchas de sangre en la cara, la nuca y las manos.
La autopsia determinó que murió por “asfixia mecánica por obstrucción de vía aérea” y estableció que había sido ahogada con dos medias tipo soquetes. “Las manchas de sangre indican que intentó defenderse durante el ataque”, explicó un investigador del caso.
El relato del hijo y los llamados al 911
La madrugada del crimen hubo más de una llamada al 911. Además del adolescente, una vecina alertó a la policía luego de escuchar gritos y ruidos de forcejeo provenientes de la vivienda. La mujer recordó haber escuchado una voz masculina pidiendo ayuda y a otra persona diciendo: “tranquila, tranquila, ya vas a estar bien”.
El tío del adolescente, esposo de la hermana de la acusada, declaró que tras recibir la llamada de su cuñada se dirigió junto a su hija hacia Don Torcuato. Allí, su sobrino le relató que se despertó cuando su madre estaba encima suyo intentando introducirle papeles en la boca. Según contó, hubo un forcejeo y comprendió que la mujer intentaba asfixiarlo, aunque logró escapar, ponerse a salvo y pedir ayuda.
El sábado pasado el adolescente cumplió 15 años. Fue entrevistado por profesionales del Centro de Atención a la Víctima del Ministerio Público y del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y de la Familia de Tigre. “No quiero hablar de lo que pasó. Tal vez más adelante”, expresó durante las entrevistas, según consta en la causa.
Licencia psiquiátrica y antecedentes previos
La acusada trabajaba como funcionaria judicial en la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. Al momento del crimen se encontraba con licencia psiquiátrica luego de haber sido hallada tiempo antes dentro de su automóvil, en un descampado de Escobar, con cortes en las muñecas.
La víctima había viajado desde Santa Clara del Mar para quedarse temporalmente en la vivienda de su hija y acompañarla tras ese episodio.
Durante la investigación declaró una compañera de trabajo de la imputada, quien aseguró desconocer los motivos exactos de la licencia psiquiátrica, aunque la describió como una persona “muy trabajadora”, “muy responsable” y “cero conflictiva”. También recordó que la última vez que la visitó, a comienzos de abril, la acusada le comentó que le habían diagnosticado un trastorno de personalidad.
Por su parte, la hermana de la imputada volvió a declarar y reconstruyó las comunicaciones de aquella madrugada. Contó que, tras escuchar a su hermana decir que se había mandado “una cagada”, le pidió hablar con su madre, pero la acusada cortó la llamada. Minutos después volvió a comunicarse y le dijo: “¿Vos no entendés que tu sobrino está en la vereda con la policía?”. La mujer insistió en hablar con su madre, pero nuevamente la comunicación fue interrumpida.
Estudios psiquiátricos y prisión preventiva
El fiscal Amallo solicitó una serie de estudios psicológicos y psiquiátricos para determinar si la imputada comprendía la criminalidad de sus actos al momento de matar a su madre e intentar asesinar a su hijo.
Mientras avanza la investigación, la mujer permanece detenida con prisión preventiva en la cárcel de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense y equipada con atención psiquiátrica especializada en caso de ser necesaria.