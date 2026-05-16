Lo que deberías cambiar de tu habitación para renovar las energías en esta segunda semana de mayo, según el Feng Shui

Resumen para apurados
- Expertos en Feng Shui recomiendan renovar el dormitorio esta segunda semana de mayo para optimizar la circulación del “Chi” y garantizar un descanso reparador frente a la rutina.
- Los ajustes incluyen ubicar la cama en posición de mando, eliminar espejos frente a ella, usar fibras naturales y mantener el orden absoluto, especialmente debajo del lecho.
- Estas modificaciones buscan transformar el hogar en un santuario de bienestar, reduciendo el estrés y equilibrando las energías vitales para mejorar la salud física y emocional.
Las directrices del Feng Shui: un hogar debe ser un lugar tranquilo que permita descansar pero también empaparse de nuevas energías. Más allá de quienes habitan la casa, son las mismas composiciones del espacio las que interrumpen o permiten la circulación del “Chi”, o “energía vital”. En el Año del Caballo de Fuego, la importancia radica en crear un hogar tranquilo y apacible, centrado en el equilibrio, la conexión con la tierra y la armonía con los espacios más importantes.
En el inicio de la segunda semana de mayo y con un año cada vez más avanzado, muchos pueden sentirse ya agotados de la rutina. Es allí cuando el Feng Shui advierte que nuestro hogar cumple un rol fundamental en la desconexión y el sentirse a gusto con uno mismo. Nuestra casa debe reflejar nuestra personalidad así como convertirse en un santuario de descanso.
La importancia de cuidar nuestro dormitorio
Uno de los espacios que más cobra importancia para el Feng Shui en este 2026 es el dormitorio. Suzanne Roynon, terapeuta de interiores y practicante de Feng Shui, explicó al medio espacializado Home and Gradens que este rincón es el epicentro del descanso, el romance y la relajación. "Al entrar en la habitación, las preocupaciones del día deberían disiparse al instante y sustituirse por una sensación de bienestar. Puede parecer ambicioso, pero con unos sencillos ajustes, cualquier dormitorio puede lograrlo, independientemente de su tamaño»".
Para quienes buscan blindar su santuario de descanso, existen pequeños ajustes clave que marcan la diferencia. Si la habitación está orientada hacia el sur, la energía puede sentirse especialmente inquieta este año; para contrarrestarlo, se recomienda reducir los tonos rojos, retirar por completo los aparatos electrónicos y priorizar los colores suaves, neutros y elementos que evoquen la Tierra y el Metal. Por el contrario, si el dormitorio mira al norte y se nota una mayor sensibilidad emocional, la clave estará en sumar telas ricas con texturas y una iluminación cálida que abrace el espacio.
La distribución y el poder de los muebles
La disposición del mobiliario no es un detalle menor. Contar con un cabecero sólido es imprescindible en este ciclo para ofrecer apoyo tanto físico como emocional. Asimismo, el uso de mesitas de noche idénticas a cada lado de la cama ayuda a restablecer el equilibrio en las relaciones de pareja.
La ubicación de la cama es crucial: debe colocarse siempre en la "posición de mando", es decir, de manera que se pueda ver la puerta de entrada de frente pero sin estar directamente alineada con ella. En cuanto a la iluminación, se debe priorizar una luz envolvente, tenue y suave mediante lámparas regulables o apliques, complementada con el sutil aroma de una vela perfumada para propiciar la calma absoluta.
Elementos esenciales: texturas, colores y un freno a los espejos
El Feng Shui también advierte sobre un error común: los espejos frente a la cama. En 2026, la energía del Fuego amplificada, combinada con el reflejo, puede perturbar gravemente el sueño. Para la ropa de cama, la recomendación periodística y de diseño apunta a tejidos 100% naturales y transpirables, como el lino o el algodón hipoalergénico, que evitan interrupciones en el descanso. Con respecto a los colores, los azules relajantes, combinados con maderas cálidas y lana, se consagran como los favoritos para diseñar un entorno atemporal y revitalizante.
El orden como canalizador de energía
Finalmente, el secreto mejor guardado para que la energía vital o "Chi" fluya libremente es el orden y la limpieza profunda. El desorden actúa como un bloqueador de la energía positiva, generando niveles invisibles de estrés y agobio.
Los especialistas hacen especial hincapié en mantener totalmente despejado el espacio debajo de la cama. Limpiar y ordenar con regularidad no es solo una tarea doméstica, sino un ritual simbólico para dejar ir la energía vieja, aliviar el sistema nervioso y dar la bienvenida a una corriente de vitalidad renovada cada vez que cruzamos la puerta de nuestro hogar.