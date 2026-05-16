Lo que deberías cambiar de tu habitación para renovar las energías en esta segunda semana de mayo, según el Feng Shui

Las directrices del Feng Shui: un hogar debe ser un lugar tranquilo que permita descansar pero también empaparse de nuevas energías. Más allá de quienes habitan la casa, son las mismas composiciones del espacio las que interrumpen o permiten la circulación del “Chi”, o “energía vital”. En el Año del Caballo de Fuego, la importancia radica en crear un hogar tranquilo y apacible, centrado en el equilibrio, la conexión con la tierra y la armonía con los espacios más importantes.