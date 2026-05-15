Intensidad y nostalgia: WRRN celebra una década de trayectoria con su debut en Tucumán

La historia de WRRN comenzó en 2016 en Buenos Aires, pero sus raíces se hunden en el sur del país. Sus integrantes llegaron a la capital desde la Patagonia, encontrando en la gran ciudad un territorio fértil para canalizar la tensión, la angustia y el sentimiento de desarraigo a través del ruido. Lo que define a la banda es una búsqueda sonora obsesiva, aunque se los asocia principalmente con el emo, su música es un collage complejo donde conviven la urgencia del hardcore con texturas de shoegaze, post-rock y post-punk, e incluso patrones rítmicos propios del black metal.