Intensidad y nostalgia: WRRN celebra una década de trayectoria con su debut en Tucumán
Bajo la gestión del colectivo Tucumán Hardcore y el acompañamiento histórico del Sindicato del Fanzine, la banda referente del post-hardcore nacional llega por primera vez al NOA. Una cita que celebra 10 años de ruido, autogestión y cultura independiente en La Gesta Cultural.
Resumen para apurados
- La banda de post-hardcore WRRN debuta en Tucumán este sábado 16 de mayo en La Gesta Cultural, celebrando una década de trayectoria independiente en la escena nacional.
- El evento, organizado por Tucumán Hardcore, incluye ferias y bandas invitadas. WRRN surge de la Patagonia y destaca por su autogestión y reconocimiento en rankings especializados.
- Este debut consolida el mapa federal del género en Argentina. La banda proyecta un nuevo álbum y la apertura del show de Sparta, reafirmando su liderazgo en el movimiento actual.
La escena independiente nacional continúa trazando puentes y expandiendo su mapa federal. Este sábado 16 de mayo, la provincia recibirá por primera vez a WRRN, una de las agrupaciones más representativas del nuevo movimiento emo y post-hardcore argentino.
La historia de WRRN comenzó en 2016 en Buenos Aires, pero sus raíces se hunden en el sur del país. Sus integrantes llegaron a la capital desde la Patagonia, encontrando en la gran ciudad un territorio fértil para canalizar la tensión, la angustia y el sentimiento de desarraigo a través del ruido. Lo que define a la banda es una búsqueda sonora obsesiva, aunque se los asocia principalmente con el emo, su música es un collage complejo donde conviven la urgencia del hardcore con texturas de shoegaze, post-rock y post-punk, e incluso patrones rítmicos propios del black metal.
En estos 10 años de carrera, la banda ha demostrado que la autogestión puede alcanzar niveles de excelencia. No solo han recorrido gran parte de Argentina, sino que han llevado sus canciones a escenarios de Chile y Uruguay. Su solidez en vivo les permitió abrir los shows de referentes mundiales como Turnstile y Touché Amoré, además de participar en festivales de gran escala como el Baradero Rock y el Nuevo Día.
Mientras celebran su primera década y preparan la grabación de su segundo álbum de larga duración, ya tienen en agenda para agosto la apertura del show de la banda estadounidense Sparta. A fines de 2025 editaron un CD compilatorio que reúne todo su material producido entre 2016 y 2021, previo a su aclamado disco debut “¿Qué se siente estar mejor?”. Este último trabajo fue destacado por IndieHoy entre los 50 mejores del año, y su corte "Balvanera" fue reconocido por Rolling Stone Argentina como una de las mejores canciones de 2023.
Cultura independiente en La Gesta
El evento en Tucumán trasciende lo musical para convertirse en una jornada de cultura colectiva. La organización del colectivo Tucumán Hardcore contará con el apoyo fundamental del Sindicato del Fanzine, organización que desde hace más de una década es pilar de la escena under local. En el espacio, el público podrá encontrar una feria de fanzines, libros y merchandising oficial.
La grilla se completa con las bandas invitadas Bogardus, Mi Elección de Vida y Las Cosas Inexplicables, en un encuentro que pone al género nuevamente en el lugar de relevancia que merece.