Una tucumana de 10 años clasificó al Panamericano de patín artístico y su familia pide ayuda para costear el viaje

Con apenas 10 años, ya se abrió las puertas de una competencia internacional. Pero para poder cumplir el sueño de competir en el Panamericano de patín artístico, la tucumana Victoria Giménez necesita algo más que talento y horas de entrenamiento: necesita ayuda económica. La pequeña deportista clasificó tras su participación en el Nacional de Misiones y ahora se prepara para viajar a Buenos Aires entre el 15 y el 25 de junio, fechas en las que podría salir a la pista.