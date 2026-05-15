Un diario paraguayo denuncia persecución judicial tras investigar posible corrupción en la Conmebol

Un nuevo escándalo sacude al fútbol sudamericano y vuelve a poner bajo la lupa el poder de la Conmebol en la región. El diario paraguayo ABC Color denunció que es víctima de una persecución judicial después de publicar investigaciones sobre corrupción en el fútbol, el FIFAGate y presuntas irregularidades vinculadas a dirigentes de peso del fútbol continental. El caso fue tomado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una organización internacional que monitorea ataques contra la libertad de expresión en todo el continente, que advirtió sobre posibles maniobras de hostigamiento y reclamó el respeto a la independencia judicial.