En los 70 fue una extravagancia, hoy es un símbolo de sustentabilidad: la casa esculpida entre cuatro rocas que se volvió viral
La Casa do Penedo, en Fafe, Portugal, es conocida como “la casa de Los Picapiedra”. Su creador, un ingeniero portugués, decidió integrar la vivienda a la naturaleza en lugar de modificar el paisaje.
Resumen para apurados
- Un ingeniero construyó en 1974 la Casa do Penedo en Fafe, Portugal, integrándola entre cuatro rocas gigantes para crear un refugio familiar único, integrado y sustentable.
- Apodada 'de Los Picapiedra', se esculpió en granito respetando el paisaje original. Ante el turismo masivo y el vandalismo, el sitio dejó de ser privado para volverse un museo.
- Esta obra simboliza la arquitectura orgánica frente al consumo moderno. Su viralidad reabre el debate sobre cómo habitar el entorno natural de forma responsable en el siglo XXI.
Un ingeniero portugués buscaba un refugio de descanso para su familia. Logró lo que deseaba, pero, sin intención, su creación adquirió un estatus de ejemplo reflexivo. Lejos de modificar el paisaje para construir una casa, decidió integrarla completamente con el entorno natural. Así nació la vivienda apoyada, y prácticamente esculpida, entre cuatro gigantescas rocas de granito que funcionan como paredes y cimientos.
La Casa do Penedo, en Fafe, Portugal se viralizó por su apariencia casi fantástica y su estilo de vida fuera de la red de servicios tradicionales. Conocida popularmente como “la casa de Los Picapiedra”, esta casa se transformó en un símbolo de la arquitectura orgánica y de una forma de habitar radicalmente distinta a la que domina en el siglo XXI. Es real y desde 1974 resiste al paso del tiempo como una de las viviendas más espectaculares del mundo.
En esta vivienda no existen líneas rectas ni estructuras convencionales, ya que las paredes son la propia montaña y cada rincón se adapta a las formas irregulares de la piedra.
El sentido que toma en la actualidad
En los años 70 era una decisión extravagante, pero hoy adquiere un nuevo significado en un contexto de permanente debate sobre sustentabilidad y consumo responsable.
Los espacios interiores fueron acondicionados con madera y hormigón para sellar las aberturas naturales entre los bloques de granito. El resultado es una atmósfera austera y cálida, donde cada superficie conserva la textura original de la roca y del paso del tiempo.
La creciente popularidad tuvo consecuencias inesperadas. Los propietarios debieron reforzar las puertas y las ventanas después de sufrir actos de vandalismo y constantes invasiones de turistas y curiosos. Con el tiempo, la vivienda dejó de funcionar como residencia privada y pasó a convertirse en un pequeño museo abierto de visitantes interesados en su historia y su diseño.
Más allá de su valor turístico, la casa sigue abriendo debates sobre el futuro de la arquitectura y sobre la relación entre las personas y el entorno natural. En una época marcada por la hiperconectividad, las pantallas y el consumo energético, este refugio de piedra propone exactamente lo contrario.