En los 70 fue una extravagancia, hoy es un símbolo de sustentabilidad: la casa esculpida entre cuatro rocas que se volvió viral

La Casa do Penedo, en Fafe, Portugal se viralizó por su apariencia casi fantástica y su estilo de vida fuera de la red de servicios tradicionales. Conocida popularmente como “la casa de Los Picapiedra”, esta casa se transformó en un símbolo de la arquitectura orgánica y de una forma de habitar radicalmente distinta a la que domina en el siglo XXI. Es real y desde 1974 resiste al paso del tiempo como una de las viviendas más espectaculares del mundo.