“Bigote’s”, el bar mítico que revive entre la memoria, el humor y la redención en la voz de Pablo Latapié

“Esto surge de mi vida”, contó Latapié a LA GACETA, quien además de actuar, lleva la dramaturgia y la dirección de la obra junto a Alfredo Aráoz. “Bigote’s fue mucho más que un bar. Fue tanto mi amigo como, en algún punto, mi quiebre… mi demonio”, reconoce En ese mismo lugar donde se acumularon excesos y desbordes, también encontró, según afirma el actor, una forma de salida.