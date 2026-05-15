Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que asoma como posible candidato a presidente de Argentina

Nacido el 6 de julio de 1968 en Billinghurst, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, Gebel tiene 57 años y proviene de una familia trabajadora. Su padre, Federico, era carpintero de ascendencia alemana, mientras que su madre, Nelly Stolke, ama de casa con raíces inglesas, marcó profundamente su vida espiritual. El propio pastor ha relatado que su fe se consolidó tras la recuperación de su madre de una enfermedad, hecho que él atribuye a la experiencia religiosa.