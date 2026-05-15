Tres técnicos en pocos meses y una crisis que no se detiene: así llega Gimnasia y Tiro, el rival de San Martín

Para prestar atención

Las fortalezas del “Albo” son concretas: Papaleo es un arquero que convierte en difícil lo que parece sencillo, el bloque defensivo de Manuel Guanini y Adolfo Tallura es sólido cuando está ordenado, y el equipo tiene capacidad para salir rápido en transición con Nicolás Rinaldi habilitando a Juan Rocca y Nicolás Contín. Si San Martín llega ansioso y sin paciencia, Gimnasia puede aguantar y castigar. Pero sus debilidades son igual de claras: falta de gol, un medio campo predecible cuando Rinaldi no aparece, y una fragilidad notable en los tramos finales de los partidos, donde la falta de variantes de jerarquía desde el banco hace que el nivel caiga notoriamente. Para el “Santo”, la clave pasa por tener paciencia, mover la pelota con criterio y ser preciso cuando lleguen las chances, porque este “Albo” perdona poco en el arco pero concede bastante cuando se lo obliga a correr hacia atrás durante tiempo sostenido.