Escándalo con Néstor Ortigoza en un boliche: terminó a los golpes y lo sacaron por la fuerza

El exjugador rompió el silencio poco después del episodio y dio su versión de los hechos. Según explicó en declaraciones difundidas por América, reaccionó porque empleados del boliche estaban molestando a una amiga de su pareja, Rocío Oliva. Esa situación habría desencadenado la discusión que terminó en golpes y empujones.