Escándalo con Néstor Ortigoza en un boliche: terminó a los golpes y lo sacaron por la fuerza

Resumen para apurados
- Néstor Ortigoza fue expulsado por la fuerza de un boliche en El Talar tras una violenta pelea con la seguridad el pasado fin de semana, en medio de un escándalo que se volvió viral.
- El exfutbolista reaccionó ante supuestas molestias contra una amiga de su pareja, Rocío Oliva. Videos muestran a cinco patovicas retirándolo mientras se producían golpes y empujones.
- Este suceso expone nuevamente a Ortigoza y Oliva al escrutinio mediático tras confirmar su romance. La viralización del video genera repercusiones sobre la conducta del ídolo azulgrana.
Néstor Ortigoza volvió a quedar envuelto en una fuerte polémica después de protagonizar un violento episodio en un reconocido boliche de El Talar. El exfutbolista terminó enfrentándose con personal de seguridad del lugar y debió ser retirado por la fuerza por al menos cinco patovicas, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Las imágenes comenzaron a circular durante las últimas horas y muestran cómo la situación se descontroló en cuestión de segundos. En el video, que dura casi tres minutos, se observa el momento exacto en el que Ortigoza pierde la calma y se enfrenta físicamente con trabajadores de seguridad dentro del local nocturno.
El exjugador rompió el silencio poco después del episodio y dio su versión de los hechos. Según explicó en declaraciones difundidas por América, reaccionó porque empleados del boliche estaban molestando a una amiga de su pareja, Rocío Oliva. Esa situación habría desencadenado la discusión que terminó en golpes y empujones.
ð¦ð·ðµð¾ NÃ©stor Ortigoza se cagÃ³ a trompadas en un boliche y lo sacaron los patovicas pic.twitter.com/Us1XJCemlo— ð¥ð³ BARRAS DEL MUNDO â½ðº (@Barras_LATAM) May 14, 2026
El video que se viralizó en redes
La grabación difundida en redes sociales permitió reconstruir gran parte de lo ocurrido, ya que hasta ese momento solamente circulaban imágenes breves y confusas del episodio. Ahora, el nuevo video mostró el clima de tensión dentro del boliche y cómo varias personas intentaron separar al exfutbolista antes de que fuera retirado del lugar.
El episodio también volvió a poner en escena la relación entre Ortigoza y Oliva, que fue confirmada públicamente a fines de abril de 2025. Desde entonces, ambos comenzaron a mostrarse juntos con frecuencia y hablaron públicamente sobre su vínculo.
“A mí me hace muy feliz”, había dicho Oliva al confirmar el romance con el exmediocampista de San Lorenzo. Incluso, semanas atrás aseguró que volvió “a apostar al amor” después de conocerlo. Ahora, ambos quedaron nuevamente expuestos mediáticamente tras el fuerte escándalo ocurrido durante el fin de semana.