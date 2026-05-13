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Rosario Central eliminó a Racing en un partido caliente y avanzó a semifinales del Apertura

El “Canalla” ganó 2-1 en el alargue en el Gigante de Arroyito tras un duelo marcado por expulsiones, intervención del VAR y mucha tensión. Enzo Copetti convirtió el gol decisivo.

Di María fue titular frente a Racing. Di María fue titular frente a Racing.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rosario Central venció 2-1 a Racing en el Gigante de Arroyito y clasificó a semifinales del Apertura tras un intenso duelo definido en el tiempo suplementario por Enzo Copetti.
  • Tras la ventaja inicial de Zaracho, Central igualó con Ávila y aprovechó las expulsiones de Martínez y Di Césare en Racing para revertir el resultado en una noche marcada por el VAR.
  • La victoria consolida el proyecto de Almirón y posiciona al Canalla como firme aspirante al título, a la espera de conocer su rival para buscar un lugar en la gran final argentina.
Resumen generado con IA

Rosario Central se quedó con un triunfo enorme frente a Racing y avanzó a las semifinales del Apertura luego de imponerse 2-1 en tiempo suplementario en el Gigante de Arroyito. El equipo dirigido por Jorge Almirón logró revertir un partido complejo y aprovechó las expulsiones sufridas por la “Academia” para terminar imponiéndose en una noche cargada de intensidad, polémicas y tensión.

El encuentro comenzó parejo, con ambos equipos disputando la posesión y tratando de imponer condiciones en la mitad de la cancha. Sin embargo, Racing golpeó primero. A los 40 minutos del primer tiempo, Matías Zaracho apareció para romper el cero y poner en ventaja al conjunto visitante.

Con ese gol, la “Academia” se fue al descanso arriba en el marcador y con una leve superioridad en la posesión de la pelota.

Pero el segundo tiempo cambió completamente el desarrollo del partido.

Rosario Central empezó a adelantarse en el campo y encontró protagonismo a partir de la presión y el empuje de su gente. A los 12 minutos, Alejo Véliz había marcado un gol de taco que desató el festejo del Gigante de Arroyito, aunque la alegría duró poco: el VAR anuló la jugada por posición adelantada.

Lejos de desanimarse, el “Canalla” siguió insistiendo y encontró el empate a los 19 minutos gracias a Gastón Ávila, que puso el 1-1 y volvió a meter a Central en partido.

El encuentro empezó a calentarse todavía más con el correr de los minutos. A los 29, Racing sufrió un golpe decisivo: Adrián “Maravilla” Martínez fue expulsado por roja directa y dejó a su equipo con diez futbolistas para el cierre del tiempo regular.

Pese a la presión local, el empate se mantuvo y la serie se extendió al tiempo suplementario.

Allí terminó de inclinarse definitivamente la balanza. Apenas iniciado el alargue, Racing volvió a quedarse con un hombre menos tras la expulsión de Marco Di Césare. Con nueve jugadores, el equipo visitante resistió como pudo, mientras Central monopolizaba la pelota y atacaba constantemente.

La recompensa llegó en el inicio del segundo tiempo suplementario. Enzo Copetti apareció para convertir el 2-1 definitivo y desatar la locura en Rosario.

Con este resultado, Rosario Central selló su clasificación a las semifinales y ahora espera rival para continuar soñando con el título.

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