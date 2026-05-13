Rosario Central eliminó a Racing en un partido caliente y avanzó a semifinales del Apertura

Rosario Central se quedó con un triunfo enorme frente a Racing y avanzó a las semifinales del Apertura luego de imponerse 2-1 en tiempo suplementario en el Gigante de Arroyito. El equipo dirigido por Jorge Almirón logró revertir un partido complejo y aprovechó las expulsiones sufridas por la “Academia” para terminar imponiéndose en una noche cargada de intensidad, polémicas y tensión.