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El curso gratis de análisis de datos que se puede hacer en ocho horas y desde casa

Santander Open Academy lanzó un curso gratuito de Power BI orientado a personas que quieran iniciarse en análisis de datos. La capacitación incluye certificado y se puede hacer a ritmo propio.

CURSO. La propuesta incluye contenidos sobre visualización de datos, gráficos y Power Query. CURSO. La propuesta incluye contenidos sobre visualización de datos, gráficos y Power Query. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Santander Open Academy lanzó un curso gratuito de Power BI de 8 horas para principiantes, disponible online a nivel global para desarrollar habilidades básicas en análisis de datos.
  • La capacitación autogestionada enseña el uso de Power Query y visualización. Surge ante la alta demanda laboral de perfiles capaces de transformar información compleja en reportes.
  • Este programa con certificación facilita la inserción laboral en sectores tecnológicos y administrativos, democratizando el acceso a herramientas esenciales de toma de decisiones.
Resumen generado con IA

El análisis de datos se transformó en una de las habilidades más buscadas por empresas, startups y equipos de trabajo de distintos sectores. En medio de ese escenario, herramientas como Power BI ganaron terreno por su capacidad para convertir información compleja en gráficos, reportes y paneles fáciles de interpretar.

Para quienes quieran empezar a aprender desde cero, Santander Open Academy lanzó un curso gratuito de Fundamentos de Power BI, una capacitación online orientada a personas interesadas en iniciarse en el mundo de los datos y la visualización de información.

La propuesta tiene acceso abierto, no exige conocimientos previos y se puede realizar desde cualquier país.

Un curso pensado para principiantes

La capacitación fue diseñada como una introducción práctica a Power BI, el software desarrollado por Microsoft que se utiliza para importar, transformar y analizar datos.

El programa apunta especialmente a estudiantes, jóvenes profesionales o personas que quieran sumar herramientas digitales vinculadas a análisis de información y toma de decisiones.

El curso tiene una duración estimada de ocho horas y cada participante puede avanzar a su propio ritmo, sin horarios fijos ni fechas límite.

Además, la plataforma permanece disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana.

Qué se aprende en el curso

A lo largo de la formación, los participantes trabajan con las funciones básicas de Power BI y aprenden a crear informes interactivos y visualizaciones de datos.

Entre los contenidos aparecen:

- Introducción a Power BI

- Descarga e instalación de Power BI Desktop

- Importación de datos

- Formato de columnas

- Creación de gráficos e informes

- Uso de filtros y formatos condicionales

- Introducción a Power Query

Uno de los puntos centrales del programa consiste en aprender a transformar datos con Power Query, una herramienta clave para ordenar y preparar información antes de analizarla.

Por qué Power BI se volvió una habilidad demandada

El crecimiento de áreas vinculadas a tecnología, marketing, administración y negocios digitales impulsó la necesidad de profesionales capaces de interpretar datos y convertirlos en información útil para la toma de decisiones.

Aunque existen cursos avanzados y especializaciones pagas, este tipo de capacitaciones introductorias funcionan como una puerta de entrada accesible para quienes quieren explorar el área antes de avanzar hacia perfiles más técnicos.

Cómo anotarse al curso gratuito

La inscripción ya se encuentra abierta y el acceso es directo mediante registro en la plataforma de Santander Open Academy. Para participar solo hay que:

- Ingresar a Santander Open Academy

- Crear una cuenta gratuita

- Registrarse en el curso

- Empezar la capacitación online

Certificado y acceso libre

Uno de los puntos más valorados del programa es que entrega un certificado de finalización una vez completados los contenidos.

Además, no existen restricciones de cupos: las plazas son ilimitadas y cualquier persona mayor de 16 años puede participar, sin importar su país de residencia.

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