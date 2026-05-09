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Tragedia en Denver: un hombre murió al ser absorbido por el motor de un avión en plena pista

La víctima había irrumpido en una zona restringida del aeropuerto cuando una aeronave de Frontier Airlines iniciaba el despegue; se investiga cómo se vulneró la seguridad.

El hecho ocurrió ayer mientras el vuelo 4345 con destino a Los Ángeles El hecho ocurrió ayer mientras el vuelo 4345 con destino a Los Ángeles
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ayer, un hombre murió en el Aeropuerto de Denver tras ser succionado por el motor de un avión de Frontier Airlines que despegaba hacia Los Ángeles tras irrumpir en la pista.
  • La víctima saltó una valla perimetral y corrió hacia la aeronave. El impacto causó un incendio en la turbina, obligando a la evacuación de 224 pasajeros y dejando 12 heridos.
  • La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga la vulneración del perímetro. El caso genera alarma internacional sobre los protocolos de seguridad en áreas restringidas.
Resumen generado con IA

Una persona murió de manera inmediata tras ser absorbida por uno de los motores de un avión de la aerolínea Frontier Airlines cuando la aeronave se disponía a despegar en el Aeropuerto Internacional de Denver, en Estados Unidos.

El hecho ocurrió ayer por la noche, mientras el vuelo 4345 con destino a Los Ángeles iniciaba su carrera de despegue. La tripulación interrumpió la maniobra de inmediato luego de reportar el impacto con una persona que se encontraba en la pista.

Un audio de la comunicación con la torre de control da cuenta de la gravedad de la situación. “Estamos deteniéndonos en la pista, acabamos de golpear a alguien. Tenemos un incendio en un motor. Había una persona caminando por la pista”, alertó el piloto.

De acuerdo con fuentes oficiales, la víctima fue embestida por la aeronave y luego parcialmente succionada por una de las turbinas de un Airbus A321neo, lo que provocó fuego y humo en el sector del motor.

A bordo viajaban 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación, quienes fueron evacuados mediante toboganes de emergencia y trasladados en colectivos hacia la terminal aérea. Como consecuencia del episodio, 12 pasajeros resultaron heridos, cinco de ellos con necesidad de atención hospitalaria.

La compañía aérea expresó en un comunicado que se encuentra “profundamente consternada” por lo sucedido y aseguró que colabora con las autoridades para esclarecer el hecho.

Por su parte, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que la víctima había ingresado de manera ilegal al área operativa del aeropuerto. Según detalló, el individuo habría escalado una valla perimetral y corrido hacia la pista antes de ser impactado por el avión.

En tanto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició una investigación para determinar cómo se produjo la falla en el sistema de seguridad. Como medida preventiva, la pista 17L permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

El episodio guarda similitudes con un antecedente registrado en julio de 2025 en Italia, cuando un hombre murió tras acceder a una zona restringida del aeropuerto de Milán y ser alcanzado por una aeronave en circunstancias similares.

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